Троє АТОвців з Кременчука «обстріляли» суперників у Полтаві

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 665

9 лютого у Полтаві відбулися змагання з настільного тенісу серед учасників бойових дій. Від Кременчука участь у турнірі взяла команда громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук». Серед групи учасників за 45 років 4 місце виборов Едуард Петрушевький, 6 місце у Леоніда Харченка. Серед учасників до 45 років Василь Кіндратенко виборов 13 місце.



Громадська організація, яка нещодавно придбала тенісний стіл, запрошує охочих займатися настільним тенісом. Звертайтеся у ГО «АТО-Майдан-Кременчук» за адресою вул. Миколаївська 1-а. тел. для довідок 096-980-02-59 або 066-600-83-07.