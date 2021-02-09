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Троє АТОвців з Кременчука «обстріляли» суперників у Полтаві

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 665

  

На фото: Едуард Петрушевський, Леонід Харченко та Василь Кіндратенко

9 лютого у Полтаві відбулися змагання з настільного тенісу серед учасників бойових дій. Від Кременчука участь у турнірі взяла команда громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук». Серед групи учасників за 45 років 4 місце виборов Едуард Петрушевький, 6 місце у Леоніда Харченка. Серед учасників до 45 років Василь Кіндратенко виборов 13 місце.


Громадська організація, яка нещодавно придбала тенісний стіл, запрошує охочих займатися настільним тенісом. Звертайтеся у ГО «АТО-Майдан-Кременчук» за адресою вул. Миколаївська 1-а. тел. для довідок 096-980-02-59 або 066-600-83-07.

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Автор: Альона Душенко
Теги: теніс настільний теніс військові

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