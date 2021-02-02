Кременчуцькі плавці змагалися у першому етапі Кубку SWIM SHARKS

6 та 7 лютого у Кам'янському відбувся перший етап Кубку SWIM SHARKS з плавання. У змаганнях взяли участь близько 490 спортсменів з 18 міст України, які змагались в різних вікових категоріях: 2006-2007 р.н., 2008-2009 р.н., 2010 -2011 р.н. та 2012 р.н. Змагання проводились з дотриманням всіх карантинних вимог.
У змаганнях взяли участь вихованці КДЮСШ №1 - Аміна Панчак і Микола Різник, які тренуються під керівництвом тренера Анни Келембет. Кожен учасник мав можливість змагатися на 6 дистанціях.
Аміна Панчак виконала І спортивний розряд на дистанції 100 м к/пл. На дистанції 200 м брас, 100 м батерфляй, 100 м брас Аміна посіла ІІІ місце серед 90 спортсменів її вікової групи.
Також участь у змаганнях взяли вихованці СК "Нафтохімік", які тренуються під керівництвом тренерів Юлії Нерівної та Марини Борисової.
Результати змагань:
Також спортсмени Генчель Данило, Малюков Святослав, Ковзік Олексій, Колісніченко Микита показали свої кращі результати.