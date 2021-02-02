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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі плавці змагалися у першому етапі Кубку SWIM SHARKS

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 347

 

Вітаємо наших спортсменів 

6 та 7 лютого у Кам'янському відбувся перший етап Кубку SWIM SHARKS з плавання. У змаганнях взяли участь близько 490 спортсменів з 18 міст України, які змагались в різних вікових категоріях: 2006-2007 р.н., 2008-2009 р.н., 2010 -2011 р.н. та 2012 р.н. Змагання проводились з дотриманням всіх карантинних вимог.


У змаганнях взяли участь вихованці КДЮСШ №1 - Аміна Панчак і Микола Різник, які тренуються під керівництвом тренера Анни Келембет. Кожен учасник мав можливість змагатися на 6 дистанціях. 


Аміна Панчак виконала І спортивний розряд на дистанції 100 м к/пл. На дистанції 200 м брас, 100 м батерфляй, 100 м брас Аміна посіла ІІІ місце серед 90 спортсменів її вікової групи. 


Також участь у змаганнях взяли вихованці СК "Нафтохімік", які тренуються під керівництвом тренерів Юлії Нерівної та Марини Борисової.


Результати змагань:

  • Олександра Гориславець посіла І місце на дистанціях 100м брас, 50м брас, 200м брас , 50 м на спині , 100м в/с та І місце у триборстві серед дівчат 2012р, ІІ місце на дистанції 100м на спині
  • Самуйлик Уляна І місце на дистанціях 100м та 200м батерфляєм , 400м к/пл, ІІ місце - 50м батерфляй
  • Гаврилюк Дарина посіла І місце на дистанції 400м в/с ІІ місце на дистанції 100м на спині та ІІІ місце на дистанціях 800м в/с та 200м на спині
  • Лозицький Данило посів ІІ місце на дистанціях 50м і 100м брас та ІІІ місце 400м вільний стиль


Також спортсмени Генчель Данило, Малюков Святослав, Ковзік Олексій, Колісніченко Микита показали свої кращі результати.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КДЮСШ №1
Теги: плавання

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