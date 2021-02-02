В Україні за добу +4 923 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +173

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4 923 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 5 лютого. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 885 осіб;

летальних випадків – 158;

одужало – 8 185 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 237 169 осіб;

одужало – 1 063 591 особа;

летальних випадків – 23 387;

проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 820 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 173.



Одужали 40 155 (+201) жителів області, продовжують лікування 2 755 людей, зокрема, 82 дитини. Всього зареєстрували 910 летальних випадків, нових – 10 (Полтава – 3; Гадяч; Кременчук; Лубни; Миргород; Кобеляцький, Лубенський, Миргородський район).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):