В Україні за добу +4 923 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +173

У Полтавській області 10 людей померло
4 923 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 5 лютого. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 885 осіб;
- летальних випадків – 158;
- одужало – 8 185 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 237 169 осіб;
- одужало – 1 063 591 особа;
- летальних випадків – 23 387;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 287 випадків;
- Донецька область – 146 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 272 випадки;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 39 випадків;
- Львівська область – 406 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 157 випадків;
- Полтавська область – 173 випадки;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 190 випадків;
- Херсонська область – 47 випадків;
- Хмельницька область – 231 випадок;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 270 випадків;
- Чернігівська область – 101 випадок.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 820 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 173.
Одужали 40 155 (+201) жителів області, продовжують лікування 2 755 людей, зокрема, 82 дитини. Всього зареєстрували 910 летальних випадків, нових – 10 (Полтава – 3; Гадяч; Кременчук; Лубни; Миргород; Кобеляцький, Лубенський, Миргородський район).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 16 924 (+21),
- Кременчук – 5 691 (+4),
- Горішні Плавні – 2 236 (+16),
- Полтавський район – 1 791 (+6),
- Миргород – 1 678,
- Лубни – 1 353 (+19),
- Лохвицький район – 1 131 (+13),
- Зіньківський район – 1 006 (+1),
- Карлівський район – 895 (+25),
- Пирятинський район – 792,
- Котелевський район – 775 (+1),
- Новосанжарський район – 739 (+1),
- Глобинський район – 698 (+2),
- Кременчуцький район – 681 (+1),
- Диканський район – 635 (+1),
- Миргородський район – 612 (+1),
- Шишацький район – 605 (уточнено),
- Хорольський район – 567 (+3),
- Кобеляцький район – 564 (+5),
- Гадяч – 520 (+6),
- Решетилівський район – 517,
- Машівський район – 448 (+15),
- Чутівський район – 434 (+11),
- Семенівський район – 425 (+4),
- Великобагачанський район – 416 (+4),
- Козельщинський район – 344,
- Гадяцький район – 318 (+4),
- Лубенський район – 302 (+4),
- Гребінківський район – 252 (+1),
- Оржицький район – 249 (+4),
- Чорнухинський район – 222 (+1).