Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +4 923 випадки коронавірусної хвороби, на Полтавщині +173

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 418

 

У Полтавській області 10 людей померло

4 923 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 5 лютого. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 885 осіб;
  • летальних випадків – 158;
  • одужало – 8 185 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 237 169 осіб;
  • одужало – 1 063 591 особа;
  • летальних випадків – 23 387;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 127 випадків;
  • Дніпропетровська область – 287 випадків;
  • Донецька область – 146 випадків;
  • Житомирська область – 162 випадки;
  • Закарпатська область – 209 випадків;
  • Запорізька область – 334 випадки;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 272 випадки;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 39 випадків;
  • Львівська область – 406 випадків;
  • Миколаївська область – 160 випадків;
  • Одеська область – 157 випадків;
  • Полтавська область – 173 випадки;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 190 випадків;
  • Херсонська область – 47 випадків;
  • Хмельницька область – 231 випадок;
  • Черкаська область – 144 випадки;
  • Чернівецька область – 270 випадків;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 820 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу нових випадків – 173.


Одужали 40 155 (+201) жителів області, продовжують лікування 2 755 людей, зокрема, 82 дитини. Всього зареєстрували 910 летальних випадків, нових – 10 (Полтава – 3; Гадяч; Кременчук; Лубни; Миргород; Кобеляцький, Лубенський, Миргородський район).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 16 924 (+21),
  • Кременчук – 5 691 (+4),
  • Горішні Плавні – 2 236 (+16),
  • Полтавський район – 1 791 (+6),
  • Миргород – 1 678,
  • Лубни – 1 353 (+19),
  • Лохвицький район – 1 131 (+13),
  • Зіньківський район – 1 006 (+1),
  • Карлівський район – 895 (+25),
  • Пирятинський район – 792,
  • Котелевський район – 775 (+1),
  • Новосанжарський район – 739 (+1),
  • Глобинський район – 698 (+2),
  • Кременчуцький район – 681 (+1),
  • Диканський район – 635 (+1),
  • Миргородський район – 612 (+1),
  • Шишацький район – 605 (уточнено),
  • Хорольський район – 567 (+3),
  • Кобеляцький район – 564 (+5),
  • Гадяч – 520 (+6),
  • Решетилівський район – 517,
  • Машівський район – 448 (+15),
  • Чутівський район – 434 (+11),
  • Семенівський район – 425 (+4),
  • Великобагачанський район – 416 (+4),
  • Козельщинський район – 344,
  • Гадяцький район – 318 (+4),
  • Лубенський район – 302 (+4),
  • Гребінківський район – 252 (+1),
  • Оржицький район – 249 (+4),
  • Чорнухинський район – 222 (+1).
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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