Хокеїсти «Кременчука» дотиснули «Краматорськ» на Донбасі

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Вчора, 4 лютого, хокейний клуб «Кременчук» у Дружківці з рахунком 3:2 обіграв «Краматорськ».





«Краматорськ» - «Кременчук» 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Шайби: 0:1 Созонов (Тютченко), 21:39; 0:2 Смирнов (Гриценко), 30:44; 1:2 Жвачкін (Ковальов), 42:56; 2:2 Мальцев (Фірсов), 44:15; 2:3 Кисельов (Бабрусьов, Орлов, більш.), 45:29;

Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Мальцев - Фірсов, Цикало - Воронін, Большаков - Таран, Панков; Кривошапкин - Ковальов - Жвачкін (А), Ципнятов - Ромащенко - Золотухін, Гринь (А) - Столяренко (К) - Сурсов, Геворкян - Гринкевич - Олійник.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусьов - Яковлєв, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Созонов - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Смирнов, Коробов - Дубінін - Денискін.





«Кременчук» з початку захопив ініціативу в зустрічі, але не зміг реалізувати свої гольові моменти. Ближче до екватору матчу господарі вирівняли, і перший період команди провели з нулями на табло.



Другий період підопічні Олександра Савицького почали зі швидко закинутої шайби – на другій хвилині Созонов здійснив сольний прохід на ворота Короваєва і відкрив рахунок в матчі. А після, вже на 31 хвилині зустрічі, Смирнов подвоїв перевагу своєї команди.





У третьому періоді «Краматорськ зусиллями Жвачкіна і Мальцева за півтори хвилини зробив камбек і зрівняв рахунок, але кременчужан це не вибило з колії та вони дотиснули суперника. Вже через хвилину Кисельов реалізував більшість «Кременчука» та знову вивів свою команду вперед. Ця шайба стала вирішальною в матчі і принесла перемогу «містянам».





Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:





- Дуже погано у нас зіграла половина нападу – навіть не спітніли. Перший період погано грали, поки не прокинулися. У другому так, стрепенулися трохи – по моментах переважно за кидками виграли. Але у заключній двадцятихвилинці образливі пропустили голи, тим більше, ще й два поспіль. Це не красиво. Будемо працювати, щоб такого не повторювалося. Але молодці, що дотиснули і забили дуже потрібний гол. Микола Кисельов молодець.





- Знаючи, що сьогодні будете грати з найкращою більшістю ліги, ставилося завдання команді якомога менше вилучатися?

- Останнім часом багато ми на це звертаємо увагу, і хлопці прислухаються. Плюс судді молодці, дають нам грати.





- Стежили за трансферними новинами «Краматорська» або ж незалежно від суперника «Кременчук» продовжує грати в свою гру?

- Стежили, звичайно, але не так, щоб сильно загострювали увагу. У нас своє трансферне вікно, і ми стежимо за собою. Намагаємося, щоб ми додавали в грі, щоб хлопці додавали і росли. А разом з ними і клуб.





- 7-го лютого ви граєте з «Крижаними Вовками». Які очікування від майбутнього поєдинку?

- В останніх іграх «Вовки» виглядають серйозно, тому буде максимальна концентрація і максимально будемо готуватися до гри. Особливо нічого міняти не будемо - всюди по максимуму, ніде слабинки не даємо. Хлопці це приймають і роблять. Не завжди все виходить, але намагатимемося викладатися на повну і з «Крижаними Вовками», і з усіма іншими суперниками.





Головний тренер «Краматорська» Павло Мікульчик:

- Почали непогано, перший період відпрацювали здорово - були моменти, але ми їх не використали. Другий період повністю провалили і погано зіграли - програли в результаті 0:2. Сьогодні більшість не спрацювала, напевно, перехвалили нас. Плюс погано грали в меншості. Загалом спецбригади слабо спрацювали.





Начебто на третій період зібралися, зрівняли рахунок, але непотрібний гол після вилучення. Знову ж таки, так не можна грати. Отримали гол заслужено за таке видалення. Будемо розбиратися і готуватися до наступної гри.





- Ви змінили воротаря на шостого польового гравця тільки за 20 секунд до кінця третього періоду. Чому не ризикнули раніше?

- Суперник здорово грав і не давав нам шансу. Навіть 4 на 5 кременчужани грали активно і не давали нам стати спокійно в зоні. Тому вийшло, що зняли тільки за 20 секунд. Але повторюся, не спрацювала більшість.





- Сьогодні в складі «Краматорська» дебютували Олійник, Ромащенко та Цикало. Як оціните їхню гру?

- Поки важко хлопцям входити. Сьогодні зіграли середньо, а далі буде видно. Дамо їм шанс і буде видно, як вони далі себе проявлять.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 29 24 0 1 1 1 2 142 50 52 2 Кременчук 30 19 2 2 1 1 5 126 68 48 3 Сокіл 30 16 3 2 2 0 7 96 63 44 4 Краматорськ 28 13 1 3 0 3 9 82 74 35 5 Дніпро 30 12 1 0 2 2 13 108 96 30 6 Маріуполь 30 5 4 0 2 0 19 67 118 20 7 Білий Барс 29 5 0 2 0 2 20 59 140 16 8 Крижані Вовки 30 3 0 1 3 2 21 72 143 13





Кременчужани після 30 ігор набрали 48 балів та посідають другу сходинку у турнірній таблиці. «Містяни» відірвалися від «Соколу» на 4 очка, та поступаються «Донбасу» - на 4. Підопічні Олександра Савицького продовжили рекордну серію ліги цього сезону – 14 матчів поспіль набирають залікові бали. Наступну зустріч чемпіон зіграє вдома на арені «Айсберг» 7 лютого о 13.00 проти «Крижаних Вовків».