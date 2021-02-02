Хокеїсти «Кременчука» дотиснули «Краматорськ» на Донбасі

Вчора, 4 лютого, хокейний клуб «Кременчук» у Дружківці з рахунком 3:2 обіграв «Краматорськ».
Шайби: 0:1 Созонов (Тютченко), 21:39; 0:2 Смирнов (Гриценко), 30:44; 1:2 Жвачкін (Ковальов), 42:56; 2:2 Мальцев (Фірсов), 44:15; 2:3 Кисельов (Бабрусьов, Орлов, більш.), 45:29;
Краматорськ: Короваєв (Шевчук); Мальцев - Фірсов, Цикало - Воронін, Большаков - Таран, Панков; Кривошапкин - Ковальов - Жвачкін (А), Ципнятов - Ромащенко - Золотухін, Гринь (А) - Столяренко (К) - Сурсов, Геворкян - Гринкевич - Олійник.
Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусьов - Яковлєв, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко, Савицький - Варава; Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Созонов - Пукс - Тютченко, Савченко - Гриценко - Смирнов, Коробов - Дубінін - Денискін.
«Кременчук» з початку захопив ініціативу в зустрічі, але не зміг реалізувати свої гольові моменти. Ближче до екватору матчу господарі вирівняли, і перший період команди провели з нулями на табло.
Другий період підопічні Олександра Савицького почали зі швидко закинутої шайби – на другій хвилині Созонов здійснив сольний прохід на ворота Короваєва і відкрив рахунок в матчі. А після, вже на 31 хвилині зустрічі, Смирнов подвоїв перевагу своєї команди.
У третьому періоді «Краматорськ зусиллями Жвачкіна і Мальцева за півтори хвилини зробив камбек і зрівняв рахунок, але кременчужан це не вибило з колії та вони дотиснули суперника. Вже через хвилину Кисельов реалізував більшість «Кременчука» та знову вивів свою команду вперед. Ця шайба стала вирішальною в матчі і принесла перемогу «містянам».
Головний тренер «Кременчука» Олександр Савицький:
- Дуже погано у нас зіграла половина нападу – навіть не спітніли. Перший період погано грали, поки не прокинулися. У другому так, стрепенулися трохи – по моментах переважно за кидками виграли. Але у заключній двадцятихвилинці образливі пропустили голи, тим більше, ще й два поспіль. Це не красиво. Будемо працювати, щоб такого не повторювалося. Але молодці, що дотиснули і забили дуже потрібний гол. Микола Кисельов молодець.
- Знаючи, що сьогодні будете грати з найкращою більшістю ліги, ставилося завдання команді якомога менше вилучатися?
- Останнім часом багато ми на це звертаємо увагу, і хлопці прислухаються. Плюс судді молодці, дають нам грати.
- Стежили за трансферними новинами «Краматорська» або ж незалежно від суперника «Кременчук» продовжує грати в свою гру?
- Стежили, звичайно, але не так, щоб сильно загострювали увагу. У нас своє трансферне вікно, і ми стежимо за собою. Намагаємося, щоб ми додавали в грі, щоб хлопці додавали і росли. А разом з ними і клуб.
- 7-го лютого ви граєте з «Крижаними Вовками». Які очікування від майбутнього поєдинку?
- В останніх іграх «Вовки» виглядають серйозно, тому буде максимальна концентрація і максимально будемо готуватися до гри. Особливо нічого міняти не будемо - всюди по максимуму, ніде слабинки не даємо. Хлопці це приймають і роблять. Не завжди все виходить, але намагатимемося викладатися на повну і з «Крижаними Вовками», і з усіма іншими суперниками.
Головний тренер «Краматорська» Павло Мікульчик:
- Почали непогано, перший період відпрацювали здорово - були моменти, але ми їх не використали. Другий період повністю провалили і погано зіграли - програли в результаті 0:2. Сьогодні більшість не спрацювала, напевно, перехвалили нас. Плюс погано грали в меншості. Загалом спецбригади слабо спрацювали.
Начебто на третій період зібралися, зрівняли рахунок, але непотрібний гол після вилучення. Знову ж таки, так не можна грати. Отримали гол заслужено за таке видалення. Будемо розбиратися і готуватися до наступної гри.
- Ви змінили воротаря на шостого польового гравця тільки за 20 секунд до кінця третього періоду. Чому не ризикнули раніше?
- Суперник здорово грав і не давав нам шансу. Навіть 4 на 5 кременчужани грали активно і не давали нам стати спокійно в зоні. Тому вийшло, що зняли тільки за 20 секунд. Але повторюся, не спрацювала більшість.
- Сьогодні в складі «Краматорська» дебютували Олійник, Ромащенко та Цикало. Як оціните їхню гру?
- Поки важко хлопцям входити. Сьогодні зіграли середньо, а далі буде видно. Дамо їм шанс і буде видно, як вони далі себе проявлять.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|29
|24
|0
|1
|1
|1
|2
|142
|50
|52
|2
|Кременчук
|30
|19
|2
|2
|1
|1
|5
|126
|68
|48
|3
|Сокіл
|30
|16
|3
|2
|2
|0
|7
|96
|63
|44
|4
|Краматорськ
|28
|13
|1
|3
|0
|3
|9
|82
|74
|35
|5
|Дніпро
|30
|12
|1
|0
|2
|2
|13
|108
|96
|30
|6
|Маріуполь
|30
|5
|4
|0
|2
|0
|19
|67
|118
|20
|7
|Білий Барс
|29
|5
|0
|2
|0
|2
|20
|59
|140
|16
|8
|Крижані Вовки
|30
|3
|0
|1
|3
|2
|21
|72
|143
|13
Кременчужани після 30 ігор набрали 48 балів та посідають другу сходинку у турнірній таблиці. «Містяни» відірвалися від «Соколу» на 4 очка, та поступаються «Донбасу» - на 4. Підопічні Олександра Савицького продовжили рекордну серію ліги цього сезону – 14 матчів поспіль набирають залікові бали. Наступну зустріч чемпіон зіграє вдома на арені «Айсберг» 7 лютого о 13.00 проти «Крижаних Вовків».