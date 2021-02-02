27 лікарів-інтернів залишилися працювати у медзакладах Кременчука

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У яких медичних закладах міста вони працевлаштовані

У Кременчуці минулого року закінчили інтернатуру 29 лікарів-інтернів, 27 молодих медиків із цієї кількості залишилися працювати в закладах охорони здоров’я нашого міста. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Максим Середа під час підведення підсумків роботи міської медичної галузі за 2020 рік.





Станом на сьогодні молоді спеціалісти працевлаштовані у лікарні «Правобережна», ЛІЛ «Кременчуцька», перинатальному центрі II рівня, міській дитячій лікарні, центрах ПМСД № 2 та 3, лікарні «Придніпровська». Два лікарі-інтерни після закінчення інтернатури поїхали в інші міста.





Як зазначив головний медик Кременчука, в інших регіонах лише 30% спеціалістів залишаються працювати за місцем проходження інтернатури, тому у нашому місті цей показник досить високий.





Зараз в медзакладах Кременчука працює 96 лікарів-інтернів, 76 з яких навчаються на «бюджеті», а 20 – на «контракті».