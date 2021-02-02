Заробітчани зможуть отримати грант на започаткування або розвиток власної справи

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 311 Коментарів: 1

Громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону й хочуть відкрити бізнес, зможуть взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень

Трудові мігранти зможуть отримати грантову підтримку на започаткування або розвиток власної справи. 27 січня на черговому засіданні уряд схвалив проєкт закону №4669 та пропонує його на розгляд Верховній Раді.





Документ передбачає, що людина, яка повернулася в Україну з-за кордону й хоче відкрити бізнес, могла взяти на цю потребу до 150 тисяч гривень.





- Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців, - прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.









Які умови отримання гранту





Право на отримання допомоги матиме громадянин України, який провадив оплачувану діяльність за кордоном більше 1 року.





Також одна з важливих умов грантової підтримки – людина має інвестувати й власні кошти у сумі не меншій, ніж та, що видала держава.





Законопроєкт передбачає, що фінансування програми для економічної реінтеграції трудових мігрантів залежить від їх страхового стажу. Українці, які мають страховий стаж понад 10 років, зможуть отримати одноразову допомогу на безповоротній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.





Громадяни, які мають менший страховий стаж, зможуть отримати допомогу у формі безвідсоткової державної позики та мають повернути кошти протягом наступних 5 років.





Крім того, учасники програми зможуть отримати безоплатні консультації з питань організації підприємницької діяльності та пройти профільний навчальний курс по створенню бізнес-плану.