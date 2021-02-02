За добу COVID-19 виявили у 2 394 українців, на Полтавщині – у 98

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Одужало за цей час 11 457 осіб

2 394 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 156;

одужало – 11 457 осіб;

здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 223 879 осіб;

одужало – 1 035 372 особи;

летальних випадків – 22 924;

проведено ПЛР-тестувань – 6 274 464.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 43 295 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 39 506 (+215) жителів області, продовжують лікування 2 894 людини, зокрема 80 дітей.





Всього зареєстровано 895 летальних випадків, нових – 10 (Полтава – 4; Горішні Плавні; Карлівський, Кобеляцький, Новосанжарський, Полтавський, Чутівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 98.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 771 (+26),

Кременчук – 5 677,

Горішні Плавні – 2 211 (+13),

Полтавський район – 1 754,

Миргород – 1 669 (+1),

Лубни – 1 328,

Лохвицький район – 1 115,

Зіньківський район – 997,

Карлівський район – 818 (+20),

Пирятинський район – 791 (уточнено),

Котелевський район – 774,

Новосанжарський район – 730,

Глобинський район – 696,

Кременчуцький район – 678 (+1),

Диканський район – 629,

Миргородський район – 608,

Шишацький район – 591 (+6),

Хорольський район – 561 (+4),

Кобеляцький район – 557,

Решетилівський район – 516 (+2),

Гадяч – 511,

Машівський район – 426 (+9),

Семенівський район – 421,

Великобагачанський район – 408 (+4),

Чутівський район – 393 (+6),

Козельщинський район – 340 (+7),

Гадяцький район – 313,

Лубенський район – 296,

Гребінківський район – 251,

Оржицький район – 245,

Чорнухинський район – 220.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!