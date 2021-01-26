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Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу четверо кременчужан захворіло на коронавірус, двоє померло

Вчора, 20:25 Переглядів: 862

Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів

Сьогодні, 1 лютого, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 69-річна жінка та три чоловіки віком від 40 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання троє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


На жаль, 2 пацієнти померло.


Всього зареєстровано 5 687 випадків: одужало 5 345, померло 159.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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