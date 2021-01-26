За добу четверо кременчужан захворіло на коронавірус, двоє померло

Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів
Сьогодні, 1 лютого, в Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 69-річна жінка та три чоловіки віком від 40 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання троє пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.
На жаль, 2 пацієнти померло.
Всього зареєстровано 5 687 випадків: одужало 5 345, померло 159.