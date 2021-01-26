Де й о котрій 2 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
2 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- Гайдамацька, 86-147;
- Чкалова, 2-20;
- Білецьківська, 1-66;
- Пілотів, 17-46;
- Чумацький шлях, 87-123;
- Народних ополченців, 1-46;
- Петра Сагайдачного, 11;
- пров. Гарматний, 4-27;
- Калиновий, 1-6;
- Кріворізький, 3-16;
- Врожайний, 4-20;
- Пілотів, 26-49;
- Петра Сагайдачного, 8;
- пр. Ополченців, 2-4;
- Пілотів, 4-25.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Макаренка, 38-103;
- вул. Ліварна, 1-8;
- вул. Володимира Івасюка, 34;
- пров. Володимира Івасюка, 1-14;
- Докучаєва, 2-6;
- туп. Ліварний, 3-33;
- вул. Павлова, 6, 8, 10, 16, 1-35;
- вул. Червона Гірка, 37;
- вул. Матросова, 1-48;
- вул. Лебедина, 1-40;
- вул. Вадима Бойка, 1-18;
- вул. Маяковського, 2-27;
- пров. Белінського, 1-10;
- пров. Маяковського, 48/1;
- пр. Лебединий, 6-8;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Гайдамацька, 59-71;
- вул. Різдвяна, 71;
- вул. Салганна, 14-Б;
- вул. Ярмаркова, 5-11;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-37;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15.
Також світла з 8.00 до 17.00 не буде на Власівці за адресами:
- вул. Труда, 86;
- вул. Лівобережна, 14;
- вул. Молодіжна, 1-18.