Де й о котрій 2 лютого не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

2 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Академіка Герасимовича, 95-204;

Гайдамацька, 86-147;

Чкалова, 2-20;

Білецьківська, 1-66;

Пілотів, 17-46;

Чумацький шлях, 87-123;

Народних ополченців, 1-46;

Петра Сагайдачного, 11;

пров. Гарматний, 4-27;

Калиновий, 1-6;

Кріворізький, 3-16;

Врожайний, 4-20;

Пілотів, 26-49;

Петра Сагайдачного, 8;

пр. Ополченців, 2-4;

Пілотів, 4-25.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72-95;

вул. Чумацький шлях, 69-83;

вул. Баженова, 1-22;

вул. Макаренка, 38-103;

вул. Ліварна, 1-8;

вул. Володимира Івасюка, 34;

пров. Володимира Івасюка, 1-14;

Докучаєва, 2-6;

туп. Ліварний, 3-33;

вул. Павлова, 6, 8, 10, 16, 1-35;

вул. Червона Гірка, 37;

вул. Матросова, 1-48;

вул. Лебедина, 1-40;

вул. Вадима Бойка, 1-18;

вул. Маяковського, 2-27;

пров. Белінського, 1-10;

пров. Маяковського, 48/1;

пр. Лебединий, 6-8;

вул. Пілотів, 1-20;

вул. Гайдамацька, 59-71;

вул. Різдвяна, 71;

вул. Салганна, 14-Б;

вул. Ярмаркова, 5-11;

просп. Полтавський, 30-46;

вул. Вільної України, 3-40;

вул. Платухіна, 5-23;

пров. Яснополянський, 3-37;

пров. Ягідний, 2-12;

пров. Марії Заньковецької, 1-53;

пров. Сидора Ковпака, 1-20;

туп. Кременецький, 3-18;

туп. Дарвіна, 3-15.

Також світла з 8.00 до 17.00 не буде на Власівці за адресами: