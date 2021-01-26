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Де й о котрій 2 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 822

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

2 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
  • Гайдамацька, 86-147;
  • Чкалова, 2-20;
  • Білецьківська, 1-66;
  • Пілотів, 17-46;
  • Чумацький шлях, 87-123;
  • Народних ополченців, 1-46;
  • Петра Сагайдачного, 11;
  • пров. Гарматний, 4-27;
  • Калиновий, 1-6;
  • Кріворізький, 3-16;
  • Врожайний, 4-20;
  • Пілотів, 26-49;
  • Петра Сагайдачного, 8;
  • пр. Ополченців, 2-4;
  • Пілотів, 4-25.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Макаренка, 38-103;
  • вул. Ліварна, 1-8;
  • вул. Володимира Івасюка, 34;
  • пров. Володимира Івасюка, 1-14;
  • Докучаєва, 2-6;
  • туп. Ліварний, 3-33;
  • вул. Павлова, 6, 8, 10, 16, 1-35;
  • вул. Червона Гірка, 37;
  • вул. Матросова, 1-48;
  • вул. Лебедина, 1-40;
  • вул. Вадима Бойка, 1-18;
  • вул. Маяковського, 2-27;
  • пров. Белінського, 1-10;
  • пров. Маяковського, 48/1;
  • пр. Лебединий, 6-8;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Гайдамацька, 59-71;
  • вул. Різдвяна, 71;
  • вул. Салганна, 14-Б;
  • вул. Ярмаркова, 5-11;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.

Також світла з 8.00 до 17.00 не буде на Власівці за адресами:

  • вул. Труда, 86;
  • вул. Лівобережна, 14;
  • вул. Молодіжна, 1-18.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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