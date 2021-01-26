128-річчя відсвяткувала кременчуцька бібліотека

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Найціннішим скарбом є працівники, які з роками зберегли та примножили книжковий фонд нашого міста

128 років кременчуцька бібліотека відсвяткувала 31 січня. За інформацією сторінки Бібліотечний Кременчук, яку веде директорка Тетяна Майдак, наша бібліотека є однією з найстаріших в Україні. За роки, які збирають історію, відомо вже дуже багато, про фонди, користувачів, благодійників... але в кожній бібліотеці є найцінніший скарб. Це бібліотекарі, колектив, якій кожного дня протягом всього цього часу працює для кременчужан. За всі 128 років міська бібліотека жодного дня не була закрита для користувачів без поважної причини.





- Головою бібліотеки довго був пан Андрій Іванович Богомолов. Історія зберегла ім’я першого бібліотекаря міської бібліотеки. В Кременчуці добре знали високу строгу жінку, яка з перших днів народження бібліотеки і впродовж багатьох років працювала бібліотекарем. М.Т.Пащенко – так її звали – завжди привітна, енергійна, в курсі літературних подій. (на жаль більше відомостей про першого бібліотекаря ми не змогли знайти). Проходив час, змінювалося життя, але бібліотека працювала, - йдеться у повідомленні.







У 1916 році Кременчуцька публічна бібліотека знаходилася за адресою вул. Пушкінська/Біржева у домі Венгерова, мала кабінет для читання. Її відкрили для відвідувань з 11 до 13 години та з 17 до 20 годин. У вихідні дні з 11.30 до 14 годин. Завідуючою була Софья Андріївна Насонова.







У 1925 році Фонд бібліотеки налічував 60 000 книжок, але, як відомо зі звернень громадян, він був досить застарілий. Штат бібліотеки складався з завідуючого та чотирьох бібліотекарів.







Зі спогадів Івана Федоровича Немченко (полковника, який навчався у кременчуцькому бібліотечному технікумі) бібліотекарі дізналися, що у 1934-37 роках бібліотекою керував Іван Кузьмич Солодкий, а одним із відділів бібліотеки завідував Абрам Маркович Слуцкий.





Після Другої світової війни відродження міської публічної бібліотеки почалося одразу з відродженням міста, яке лежало в руїнах.







10 лютого 1944 року бібліотека відновила свою роботу. І почалася ця робота з збирання книг, громадськості міста вдалося зібрати 4800 екземплярів. Мабуть, вже не багато жителів міста пам’ятають маленьке приміщення, де у 1944 році знаходилася бібліотека (вул. Паркова, там була і типографія).







Після війни першою завідуючою стала Анна Петрівна Донченко. Бібліотекарями в цей час працювали Марія Василівна Коваль та Марія Іванівна Безклинська. З серпня 1944 року почала працювати в бібліотеці (Крамаренко) Сирота Галина Якимівна, а з жовтня Максименко Ніна Іванівна. 15 травня 1947 року завідуючою міською бібліотекою ім. М. Горького стала Марія Петрівна Івженко.



З 15 лютого 1953 року в бібліотеці працюють завідуюча абонементом Коваленко Раїса Андріївна, завідуюча читальним залом Швець А.М. та завідуюча пересувним фондом Деркач Ольга Георгіївна. Також змінився графік роботи бібліотеки. Починали о 12 годині та працювали до 21 години.





На початку 60-х років бібліотекою керувала досвідчений спеціаліст, бібліотекар за покликанням Марія Петрівна Ївженко. Марія Петрівна передчасно пішла із життя, віддавши бібліотеці 20 кращих років. З жовтня 1962 року завідуючою абонементом стала Шишко Г.М. З 1 квітня 1967 року тимчасово виконувала обов'язки директора Галина Михайлівна Шишко.







З 1 грудня 1967 року її замінила молодий спеціаліст Буличева Лідія Іванівна.





У 1969 році міська бібліотека офіційно набула статусу центральної. Наказом від 1 грудня 1967 року було сформовано новий колектив ЦМБ: Бабілуа Н.А. (бібліотекар читальної зали), Стрижак Н.І. (бібліотекар), Сохранна Л.В. (бібліотекар абонементу), Рашевич М.Х. (завідуюча читальним залом).







Першим методистом стала Рашевич Майя Хананівна, досвідчений фахівець своєї справи.





На початку 70-х років бібліотекою керувала Лідія Іванівна Буличева (1974 – 1975 рр.) Першими її помічниками стали заступник директора Майя Хананівна Рашевич, завідуюча методично-бібліографічним відділом - Лідія Петрівна Богданова, завідуюча відділом комплектування - Олександра Іванівна Овчарук, які і провели підготовчу роботу до експерименту. Штат новоутворених відділів ЦМБ наповнився висококваліфікованими, досвідченими фахівцями: Нужною Світланою Олександрівною, Шейнцвіт Людмилою Миколаївною, Віткаловою Валентиною Іларіонівною, Шкуратовою Нелля Іванівною. В цей час формувався штат методично-бібліографічного відділу, до складу якого входили: завідуючий, старший бібліограф Ляміна Раїса Іванівна, методисти Шиян С.В. і Сергієнко Л.М. В середині 70- х років відбулася зміна директорів. ЦМБ прийняла досвідчений організатор, фахівець своєї справи Шпигоцька Марія Матвіївна (1975-1990 рр.), яка 15 років очолювала колектив.







В кінці 1977 року змінилося керівництво. Шпигоцька М.М. стала головою міського комітету профспілок культури, її замінила Ляміна Р.І., а заступником – Богданова Л.П., завідуючою методично-бібліографічного була призначена Руднєва А.П., а з часом Фурман П.Г. Через рік ситуація змінилася: Шпигоцька М.М знову повернулась на посаду директора (до виходу на пенсію).





Початок 80-х визначається важливою подією в історії бібліотеки. ЦМБ в січні 1981 року отримала додаткове приміщення площею 1200 м2 по вулиці Щорса (нині Європейська), 66/13. Колектив бібліотеки зміцнився новими, перспективними кадрами. Згодом в колектив бібліотеки влилися молоді спеціалісти – Сизон Наталя Анатоліївна, Згоннік Валентина Миколаївна – завідуюча юнацьким відділом, Шевченко Алла Миколаївна – завідуюча відділом технічної літератури.







Переломні 90-ті роки були складними і в житті держави, і в житті ЦМБ. Під керівництвом директора ЦБС Нужної Світлани Олександрівни і ЦМБ як методичного центру, книгозбірні намагалися перебудувати свою роботу.



У 1990 році заступником директора стала Камалова Тамара Володимирівна, а заступником з адміністративно-господарчої частини – Польща Валентина Юхимівна. Організаційно-методичний відділ очолила Богданова Лідія Петрівна. В ці роки працювали методисти: Лебідь Інга Миколаївна, Ільченко Людмила Василівна, Бегма Ольга Іванівна, Дрозд Надія Петрівна. Штат ЦБС нараховував 85 бібліотечних працівників. У 1997 році заступником директора стала Сизон Наталя Анатоліївна.









В історії ЦМБ залишило свій вагомий внесок не одне покоління бібліотечних працівників. У 2000 роках віддано служать книзі і користувачам висококваліфіковані фахівці: Сизон Н.А. (заступник директора), Майдак Т.О. (завідуюча ОМВ), Горобець Т.В. (завідуюча ВКіО), Бузина Р.А. (завідуюча ІБВ), Бегма О.І. (завідуюча ВВЄФ), Старкова В.М. (головний бібліотекар сектору бібліотечного маркетингу), Хмелик І.О. (завідуюча відділом абонементу), Миргородська Л.В. (завідуюча відділом читальної зали), Згонник В. М. (завідуюча юнацьким відділом), Шевченко А.М. (завідуюча відділом технічної літератури), Шиндіна О.П. (завідуюча відділом мистецтв), Почепцова О.А. (завідуюча ВЛІМ).



Троє працівників бібліотек (Макаренко Світлана, Голота Тетяна, Кошельнікова Олена) стали переможцями конкурсу, оголошеного ГО «Рідне місто» і Всеукраїнським благодійним фондом «Джерело Дніпра» «Кращий працівник культури Кременчука» в номінації «Кращий працівник бібліотеки для дорослих», перемогу здобула бібліотекар юнацького відділу Макаренко Світлана.









У 2016 році сайт ЦБС здобув 1-е місце в огляді-конкурсі вебсайтів області, у цьому ж році перемогла (1-е місце) у конкурсі професійної майстерності в ОБДЮ ім. О.Гончара бібліотекар відділу абонементу ЦМБ Наталія Манжеліївська.

Змінюються часи, змінюються покоління…





У 2018 році Нужна Світлана Олександрівна та Польща Валентина Юхимівна які пропрацювали разом понад 28 років, вийшли на заслужений відпочинок. Директором стала Майдак Тетяна Олексіївна. Заступником з АГД Гребеник Наталія Олексіївна.



Відбулися зміни й в керівному складі бібліотеки. Організаційно – методичний відділ очолила Старкова Вікторія Миколаївна.



Всього за роки централізації через колективи пройшло понад 400 працівників, які і сьогодні працюють над важливою ділянкою бібліотечної справи Кременчука.



