Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Фотоколекція, ТЪ у темі

ФоторепортажЪ: Кременчук перед снігопадом

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 351

 

Шукайте себе на фото
Фото: Артем Коваленко

У неділю, в останній день січня, наш фотографЪ знов пройшовся центром міста з фотоапаратом, тож, якщо ви теж там були - у вас є шанс знайти себе на фото.

1
Автор: Fotokorr Фото: Артем Коваленко
Теги: Кременчук фото

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх