ФоторепортажЪ: Кременчук перед снігопадом

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Фото: Артем Коваленко

У неділю, в останній день січня, наш фотографЪ знов пройшовся центром міста з фотоапаратом, тож, якщо ви теж там були - у вас є шанс знайти себе на фото.