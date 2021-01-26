Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 5 181 українців, на Полтавщині – у 218

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 283

 

Одужало 11 310 осіб

5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 916 осіб;
  • летальних випадків – 128;
  • одужало – 11 310 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).


За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 211 593 особи;
  • одужало – 1 003 341 особа;
  • летальних випадків – 22 479;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 361 випадок;
  • Вінницька область – 282 випадки;
  • Волинська область – 159 випадків;
  • Дніпропетровська область – 259 випадків;
  • Донецька область – 193 випадки;
  • Житомирська область – 167 випадків;
  • Закарпатська область – 137 випадків;
  • Запорізька область – 232 випадки;
  • Івано-Франківська область – 356 випадків;
  • Київська область – 326 випадків;
  • Кіровоградська область – 27 випадків;
  • Луганська область – 40 випадків;
  • Львівська область – 440 випадків;
  • Миколаївська область – 207 випадків;
  • Одеська область – 260 випадків;
  • Полтавська область – 218 випадків;
  • Рівненська область – 209 випадків;
  • Сумська область – 123 випадки;
  • Тернопільська область – 179 випадків;
  • Харківська область – 248 випадків;
  • Херсонська область – 70 випадків;
  • Хмельницька область – 147 випадків;
  • Черкаська область – 131 випадок;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 152 випадки.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 989 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 38 955 (+290) жителів області, продовжує лікування 3 157 людей, зокрема 78 дітей.


Всього зареєстровано 877 летальних випадків, нових – 2 (Кременчук, Чутівський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 218.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 16 695 (+83),
  • Кременчук – 5 663 (+7),
  • Горішні Плавні – 2 192 (+21),
  • Полтавський район – 1 740 (+12),
  • Миргород – 1 662 (+5),
  • Лубни – 1 306 (+2),
  • Лохвицький район – 1 107,
  • Зіньківський район – 986,
  • Пирятинський район – 786,
  • Котелевський район – 774,
  • Карлівський район – 769 (+16),
  • Новосанжарський район – 716 (+4),
  • Глобинський район – 696 (+4),
  • Кременчуцький район – 676 (+10),
  • Диканський район – 627 (+1),
  • Миргородський район – 605 (+4),
  • Шишацький район – 586 (+5),
  • Хорольський район – 557 (+5),
  • Кобеляцький район – 551 (+10),
  • Решетилівський район – 514,
  • Гадяч – 508 (+1),
  • Семенівський район – 421 (+8),
  • Машівський район – 407 (+4),
  • Великобагачанський район – 405 (+3),
  • Чутівський район – 385 (+5),
  • Козельщинський район – 333,
  • Гадяцький район – 312 (+1),
  • Лубенський район – 296 (+2),
  • Гребінківський район – 251,
  • Оржицький район – 244 (+5),
  • Чорнухинський район – 219.

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!


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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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