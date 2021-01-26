За добу COVID-19 виявили у 5 181 українців, на Полтавщині – у 218

5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 916 осіб;
- летальних випадків – 128;
- одужало – 11 310 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 211 593 особи;
- одужало – 1 003 341 особа;
- летальних випадків – 22 479;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 361 випадок;
- Вінницька область – 282 випадки;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 259 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 167 випадків;
- Закарпатська область – 137 випадків;
- Запорізька область – 232 випадки;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Київська область – 326 випадків;
- Кіровоградська область – 27 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 440 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 260 випадків;
- Полтавська область – 218 випадків;
- Рівненська область – 209 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 179 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 147 випадків;
- Черкаська область – 131 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 989 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 38 955 (+290) жителів області, продовжує лікування 3 157 людей, зокрема 78 дітей.
Всього зареєстровано 877 летальних випадків, нових – 2 (Кременчук, Чутівський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 218.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 16 695 (+83),
- Кременчук – 5 663 (+7),
- Горішні Плавні – 2 192 (+21),
- Полтавський район – 1 740 (+12),
- Миргород – 1 662 (+5),
- Лубни – 1 306 (+2),
- Лохвицький район – 1 107,
- Зіньківський район – 986,
- Пирятинський район – 786,
- Котелевський район – 774,
- Карлівський район – 769 (+16),
- Новосанжарський район – 716 (+4),
- Глобинський район – 696 (+4),
- Кременчуцький район – 676 (+10),
- Диканський район – 627 (+1),
- Миргородський район – 605 (+4),
- Шишацький район – 586 (+5),
- Хорольський район – 557 (+5),
- Кобеляцький район – 551 (+10),
- Решетилівський район – 514,
- Гадяч – 508 (+1),
- Семенівський район – 421 (+8),
- Машівський район – 407 (+4),
- Великобагачанський район – 405 (+3),
- Чутівський район – 385 (+5),
- Козельщинський район – 333,
- Гадяцький район – 312 (+1),
- Лубенський район – 296 (+2),
- Гребінківський район – 251,
- Оржицький район – 244 (+5),
- Чорнухинський район – 219.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!