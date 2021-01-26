За добу COVID-19 виявили у 5 181 українців, на Полтавщині – у 218

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5 181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 916 осіб;

летальних випадків – 128;

одужало – 11 310 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 211 593 особи;

одужало – 1 003 341 особа;

летальних випадків – 22 479;

проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 989 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 38 955 (+290) жителів області, продовжує лікування 3 157 людей, зокрема 78 дітей.





Всього зареєстровано 877 летальних випадків, нових – 2 (Кременчук, Чутівський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 218.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 695 (+83),



Кременчук – 5 663 (+7),



Горішні Плавні – 2 192 (+21),



Полтавський район – 1 740 (+12),



Миргород – 1 662 (+5),



Лубни – 1 306 (+2),



Лохвицький район – 1 107,



Зіньківський район – 986,



Пирятинський район – 786,



Котелевський район – 774,



Карлівський район – 769 (+16),



Новосанжарський район – 716 (+4),



Глобинський район – 696 (+4),



Кременчуцький район – 676 (+10),



Диканський район – 627 (+1),



Миргородський район – 605 (+4),



Шишацький район – 586 (+5),



Хорольський район – 557 (+5),



Кобеляцький район – 551 (+10),



Решетилівський район – 514,



Гадяч – 508 (+1),



Семенівський район – 421 (+8),



Машівський район – 407 (+4),



Великобагачанський район – 405 (+3),



Чутівський район – 385 (+5),



Козельщинський район – 333,



Гадяцький район – 312 (+1),



Лубенський район – 296 (+2),



Гребінківський район – 251,



Оржицький район – 244 (+5),



Чорнухинський район – 219.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!



