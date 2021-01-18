Потрапив у 10 шкіл із 1000: у ліцеї №10 впроваджуватимуть робототехніку в освітній процес

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Цей навчальний заклад Кременчука здобув грант Class Paсk 2021, розроблений для залучення дітей до програми-конкурсу FIRST LEGO League

Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» отримав грант Class Paсk 2021, розроблений спеціально для залучення дітей 9-16 років до програми-конкурсу FIRST LEGO League (за підтримки Благодійного Фонду LEGO Foundation та організації FIRST, офіційного представника LEGO ГО «Інноваційні освітні технології»).





13 січня була проведена online-співбесіда, у ході якої команда ліцею переконала організаторів Міжнародної програми в серйозності і відповідальності щодо впровадження робототехніки в освітній процес.





Варто зазначити, що у результаті конкуренції грант здобули тільки 10 закладів загальної середньої освіти України серед 1000 заявок на участь.





Кременчуцький ліцей отримав одразу два гранти: