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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Потрапив у 10 шкіл із 1000: у ліцеї №10 впроваджуватимуть робототехніку в освітній процес

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 639

 

Цей навчальний заклад Кременчука здобув грант Class Paсk 2021, розроблений для залучення дітей до програми-конкурсу FIRST LEGO League

Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» отримав грант Class Paсk 2021, розроблений спеціально для залучення дітей 9-16 років до програми-конкурсу FIRST LEGO League (за підтримки Благодійного Фонду LEGO Foundation та організації FIRST, офіційного представника LEGO ГО «Інноваційні освітні технології»).


13 січня була проведена online-співбесіда, у ході якої команда ліцею переконала організаторів Міжнародної програми в серйозності і відповідальності щодо впровадження робототехніки в освітній процес.


Варто зазначити, що у результаті конкуренції грант здобули тільки 10 закладів загальної середньої освіти України серед 1000 заявок на участь.


Кременчуцький ліцей отримав одразу два гранти:

  • LEGO League Explore – для учнів 1-4 класів;
  • Education SPIKE Prime – для учнів 5-11 класів.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: лицей №10 грант LEGO робототехника

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