За добу COVID-19 виявили у 5 583 українців, на Полтавщині – у 244

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5 583 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 173 дитини та 229 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 811 осіб;

летальних випадків – 241;

одужало – 13 981 особа;

здійснено тестувань за добу – 41 597 (зокрема методом ПЛР – 24 504, методом ІФА – 17 093).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 177 621 особа;

одужало – 914 730 осіб;

летальних випадків – 21 499;

проведено ПЛР-тестувань – 6 034 418.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 595 випадків;

Вінницька область – 186 випадків;

Волинська область – 154 випадки;

Дніпропетровська область – 295 випадків;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 184 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 177 випадків;

Київська область – 235 випадків;

Кіровоградська область – 41 випадок;

Луганська область – 124 випадки;

Львівська область – 337 випадків;

Миколаївська область – 170 випадків;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 251 випадок;

Сумська область – 261 випадок;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 302 випадки;

Херсонська область – 101 випадок;

Хмельницька область – 202 випадки;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 215 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 788 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 35 112 (+213) жителів області, продовжують лікування 5 827 людей, зокрема 151 дитина.





Всього зареєстровано 849 летальних випадків, нових – 4 (Кременчук; Полтава; Гадяцький, Машівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 244.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 306 (+58),

Кременчук – 5 573 (+18),

Горішні Плавні – 2 111 (+5),

Полтавський район – 1 678 (+12),

Миргород – 1 621 (+7),

Лубни – 1 276 (+24),

Лохвицький район – 1 089 (+19),

Зіньківський район – 956 (+9),

Пирятинський район – 777 (+3),

Котелевський район – 767 (+1),

Глобинський район – 686 (+2),

Новосанжарський район – 680 (+1),

Кременчуцький район – 672 (+1),

Карлівський район – 655 (+6),

Диканський район – 616 (+5),

Миргородський район – 582 (+8),

Шишацький район – 562,

Хорольський район – 539 (+4),

Кобеляцький район – 528,

Решетилівський район – 498 (+6),

Гадяч – 488 (+17),

Семенівський район – 409,

Великобагачанський район – 391,

Машівський район – 387 (+14),

Чутівський район – 349 (+7),

Козельщинський район – 313 (+1),

Гадяцький район – 299 (+11),

Лубенський район – 286 (+1),

Гребінківський район – 245 (+4),

Оржицький район – 235,

Чорнухинський район – 214.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!