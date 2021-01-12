Кременчужанам до 25 січня перерахують субсидії у зв’язку з підвищенням тарифів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 174

Виплата за січень з урахуванням підвищених тарифів буде в лютому, перерахунок зроблять автоматично

У зв’язку з підвищенням з 1 січня цього року тарифів на компослуги управління соцзахисту населення перерахують розмір субсидії для домогосподарств. Про це повідомляє департамент соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації.

УСЗН зроблять перерахунки самостійно до 25 січня, звертатися додатково до управлінь не потрібно.





Розмір житлових субсидій розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів та розміром обов’язкового відсотка платежу. Цей показник визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від складу родини та її доходів.





Тому при збільшенні тарифів на компослуги, відповідно, збільшується розмір субсидії.





Виплата житлових субсидій з урахуванням підвищених тарифів на оплату комунальних послуг у грошовій готівковій формі за січень 2021 року буде проведена в такі терміни:

через банківські установи - на початку лютого;

через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» - з 4 по 25 лютого, згідно з графіком.

Субсидії у грошовій безготівковій формі будуть перераховані надавачам житлово-комунальних послуг через «Ощадбанк» до 18 лютого. «Ощадбанк» направить одержувачам субсидії СМС-повідомлення про стан розрахунків за житлово-комунальні послуги.