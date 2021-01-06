ХК «Кременчук» 2020 рік: підсумки чемпіона

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Хокейний клуб "Кременчук" підбив підсумки минулого року.





Переможець регулярного чемпіонату-2019/2020!





«Кременчук» з першого до останнього туру регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч 2019/20 був лідером, випередив своїх опонентів по всім показниками і достроково зайняв першу сходинку в турнірній таблиці. Це сталося 29 (!) лютого 2020 року в домашньому матчі з «Крижаними Вовками» (14:1). У 40 матчах регулярного чемпіонату кременчужани виграли 32 поєдинки (з них 3 в овертаймах і по булітам), програвши всього 8 матчів (причому 3 не в основний час).





У підсумку «містяни» набрали 96 очок, закинули більше за всіх 251 шайбу, пропустивши найменьше 64 голи. Перше місце у регулярці дозволило підопічнім Олександра Савицького мати перевагу свого майданчика у плей-оф, про що піде розмова трохи нижче у підсумках фінальної серії.





Кременчуцька команда першою в минулому сезоні подолала позначку спочатку в 100, 200 і 250 закинутих шайб. Ювілейними для «містян» голами відзначилися лідери команди Дмитро Созонов, Дмитро Орлов і Іван Савченко відповідно.





Найрезультативнішим бомбардиром УХЛ Паріматч став Дмитро Орлов, який в 39 матчах набрав 69 (36 + 33) очок. Слідом за ним розмістився капітан команди Микола Кисельов з 63 (34 + 29) набраними балами, а трійку лідерів замкнув Дмитро Созонов - 60 (25 + 35) очок.





Голкіпер «містян» В’ячеслав Новицький пропускав найменше у лізі – у середньому 1,42 голи за гру, з найкращим відсотком відбитих кидків – 93,3%. В опитуванні «Найкращий гравець «Кременчука» у регулярці-2019/20» вболівальники вибрали саме Новицького.





Найрезультативнішим захисником «Кременчука» став Всеволод Толстушко, який при показнику корисності +37 заробив 32 (12 + 20) очок в 37 матчах. До слова, Толстушко посів підсумкове друге місце серед найрезультативніших захисників регулярного чемпіонату, поступившись тільки Сергію Дорофєєву з «Дніпра».





«Кременчук» вперше у Топ найсильніших команд Європи!





Хокейний французький інтернет-портал Passionhockey.com за традицією в липні опублікував рейтинг ТОП-250 хокейних клубів Європи за минулий сезон-2019/20. Вперше в історії в список найсильніших під #248 потрапив ХК «Кременчук», який став переможцем регулярного чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону-2019/20. До цього п'ять років поспіль українські команди не входили до числа найкращих 250.





Реєстр найсильніших льодових дружин старого світу 2020 року було створено з виступів європейських клубів протягом сезону 2019/20, де беруться до уваги різний рейтинги в наступних турнірах: Ліга чемпіонів, Континентальний Кубок, чемпіонати: Росії, Швеції, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Білорусі, Італії, Данії, Норвегії, Франції, Великобританії, Польщі, Словенії, Угорщина, Румунія, Латвія, Нідерланди, Казахстан, України...





До Топ-250 увійшла і друга українська команда – ХК «Донбас», яка поступилася ХК «Кременчуку» одну сходинку не тільки в регулярному чемпіонаті Україні – УХЛ-Парі-Матч, а і у європейському рейтингу (#249). Цікаво, що дві українські команди серед найсильніших - вперше з 2002 року.





ХК «Кременчук» - 10 років!





9 червня 2010 офіційно був створений хокейний клуб «Кременчук». На професійні рейки хокей в Кременчуці став після приходу в нього Мазура Сергія Володимировича, президента ХК «Кременчук». Зібравши до одного колективу місцевих прихильників хокею і знаменитих українських хокеїстів, які завершили професійну кар'єру, команда виграла три рази чемпіонат України серед аматорів. Багато з тих гравців стали фундаментом майбутньої професійної команди, які увійшли в керівництво, тренерський та адміністративний штаб ХК «Кременчук». В її складі виступали: президент команди Сергій Мазур, головний тренер та генеральний менеджер Олександр Савицький, директор ХК «Айсберг» Герман Десятников, Михайло Кириленко, Володимир Олійник та інші.





25 лютого 2012 року в Кременчуці за адресою вул. Київська, 77 відбулося урочисте відкриття спортивного комплексу «Айсберг». Поява критого льодового катка відкрило перед кременчужанами різного віку багато можливостей, пов'язаних із заняттям популярними видами зимового спорту: хокеєм і фігурним катанням. Критий льодовий комплекс «Айсберг» був побудований виключно на спонсорські кошти.

З сезону 2014/15 команда грає в чемпіонаті України з хокею з шайбою. У першому ж сезоні клуб отримав дострокову перемогу в регулярній першості, що дозволило команді зіграв у півфіналі Континентального кубку. За шість сезонів ХК «Кременчук» тричі вигравав регулярний чемпіонат, три рази виборював срібні медалі, двічі – бронзові. Але головна перемога 20 жовтня 2020 року була попереду…





На чемпіонаті світу 2016 року в Хорватії (Дивізіон 1В) національна збірна України на основі кременчуцької команди виграла золоті медалі і піднялася до Дивізіону 1А. Чемпіонами світу стали сім кременчуцьких хокеїстів, тренерський штаб та президент хокейного клубу «Кременчук».





Кременчуцька команда тричі проводила Відкритий Кубок міста, де приймали участь найсильніші команди України. «Містяни» всі три рази ставали його переможцем.





ХК «Кременчук» - чемпіон України УХЛ Парі-матч!





20 жовтня 2020 року ХК «Кременчук» вперше в історії став чемпіоном України! У вирішальному сьомому матчі фінальної серії з «Донбассом» «золотий гол» в овер-таймі забив капітан кременчужан Микола Кисельов, зробивши рахунок 3:2ОТ! Цікаво, що «містяни» до цього тричі програли на своєму майданчику, і здобули три виїзні перемоги. Але саме вдома на арені «Айсберг», завдяки переваги свого майданчика після перемоги у регулярному чемпіонаті, підопічні Олександра Савицького виграли золоті нагороди. Найкращим снайпером і бомбардиром плей-оф та його MVP став нападник кременчужан Андрій Денискін (9+8).





Додамо, що це золото стало першим в історії міста Кременчука в ігрових олімпійських видах спорту. Наше місто стало третім в історії Україні, після Києва та Донецька, де прописався хокейний чемпіон.





26 листопада на арені «Айсберг» керівництво, тренерський штаб та гравці кременчуцької команди були відзначені нагородами та грамотами Кабінету міністрів України та Міністерства молоді та спорту України за перемогу в чемпіонаті країни УХЛ Паріматч сезону 2019/20.





Міжнародний сайт хокею на своїй офіційній сторінці написав про перемогу ХК «Кременчук» у чемпіонаті УХЛ Паріматч сезону 2019/20: "Довге очікування Кременчука закінчилося".





Сергій Мазур: чемпіон, дід, депутат!





Неможливо не відзначити видатні подій у 2020 році президента ХК «Кременчук». Через чотири доби після чемпіонства кременчужан, 24 жовтня 2020 року, Сергій Мазур став дідом – у родині його доньки Марини та зятя Юрія народилася дівчинка Поліна (зріст 53 см, вага 3,850 кг)! У цьому же місяці Сергій Володимирович був обраний народним депутатом до Полтавської облради.





Погляд у 2021 рік…





Після перемоги у фіналі-2019/20 вже через п’ять днів, 25 жовтня, ХК «Кременчук» стартував у новому сезоні-2020/21. Зазвичай у хокеї на святкування та підготовку до нового чемпіонату дається три-чотири місяці, а «містянам» довелося форсувати події. Багато тренерів та гравців посилившихся суперників казали, що на чемпіона налаштовуються особливо. Але кременчужани гідно витримали і це випробування та їдуть у трійці лідерів ліги. Як, процитував після переможного фіналу головний тренер Олександр Савицький: «Важко стати чемпіоном, а ще важче зберегти чемпіонський титул»… Все головне попереду!





Безумовно нас очікує суперцікавий 2021 рік, з напруженою боротьбою в УХЛ Паріматч, матчами від ножа та багато інших подій. Ми віримо, що з нашими уболівальниками пройдемо його гідно!