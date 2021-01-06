Український паспорт увійшов у ТОП-30 за рівнем мобільності

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 399

Українці можуть без віз відвідувати 46 країн

Український паспорт увійшов у ТОП-30 світового рейтингу паспортів за рівнем мобільності. Про це йдеться в оновленому міжнародному рейтингу Global Passport Power Rank 2021. Це список країн, громадяни яких можуть в’їжджати до інших держав без віз або отримувати візи відразу ж після перетину кордонів.





У рейтингу на початок 2021 року Україна посідає 30-те місце, оскільки її громадяни мають безвізовий доступ до 46 країн, а візи необхідні для відвідування 111 держав.





Водночас лідером рейтингу стала Німеччина, яка має безвізовий доступ до 99 країн світу, а візи німцям необхідні для подорожей у 64 країни.





На другому місці перебувають Швеція, Фінляндія та Іспанія. На третьому місці - Данія, Норвегія, Швейцарія та Нова Зеландія.





Чотири останні місця у рейтингу паспортів посідають Сомалі, Сирія, Афганістан та Ірак.