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Український паспорт увійшов у ТОП-30 за рівнем мобільності

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 399

 

Українці можуть без віз відвідувати 46 країн

Український паспорт увійшов у ТОП-30 світового рейтингу паспортів за рівнем мобільності. Про це йдеться в оновленому міжнародному рейтингу Global Passport Power Rank 2021. Це список країн, громадяни яких можуть в’їжджати до інших держав без віз або отримувати візи відразу ж після перетину кордонів.


У рейтингу на початок 2021 року Україна посідає 30-те місце, оскільки її громадяни мають безвізовий доступ до 46 країн, а візи необхідні для відвідування 111 держав.


Водночас лідером рейтингу стала Німеччина, яка має безвізовий доступ до 99 країн світу, а візи німцям необхідні для подорожей у 64 країни.


На другому місці перебувають Швеція, Фінляндія та Іспанія. На третьому місці - Данія, Норвегія, Швейцарія та Нова Зеландія.


Чотири останні місця у рейтингу паспортів посідають Сомалі, Сирія, Афганістан та Ірак.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рейтинг закордонний паспорт
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