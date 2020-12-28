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В Україні змінилися правила виклику «швидкої»

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 1 851

 

Поділ на сільських і міських пацієнтів скасували

16 грудня уряд затвердив розподіл викликів швидкої допомоги на чотири категорії в залежності від стану пацієнта. Це регулюється Постановою №1271 КМУ від 16.12.2020 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».


Зміни пояснюють тим, що це має зробити роботу медиків організованіше й забезпечити прибуття бригади до хворого пацієнта в невідкладних випадках протягом 10 хвилин.


Поділ на сільських і міських пацієнтів скасували. Звернення в екстрену медичну допомогу будуть розподілятися на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.


Критичні звернення:

  • відсутність дихання;
  • неефективне диханням;
  • ознаки масивної крововтрати/кровотечі.

Екстрені:

  • порушення свідомості;
  • ознаки кровотечі;
  • ознаки гострого коронарного синдрому;
  • ознаки гострого мозкового інсульту;
  • розлади дихання;
  • інші скарги та ознаки, що визначені як екстрені відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги.

Неекстрені — звернення стосовно постраждалого/хворого, стан якого не є невідкладним та відстрочення надання медичної допомоги якому не призведе до погіршення стану здоров’я, проте хворий/постраждалий потребує оцінки стану здоров’я медичним працівником.


Непрофільні — звернення стосовно постраждалих/хворих, стан яких не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги в межах, передбачених кваліфікаційними вимогами працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Хворий/постраждалий не потребує проведення оцінки стану здоров’я на місці, у разі потреби йому може бути надано дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.

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Автор: Богдан Волошко
Теги: швидка допомога швидка медицина уряд Кабмін МОЗ

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