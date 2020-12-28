В Україні змінилися правила виклику «швидкої»

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16 грудня уряд затвердив розподіл викликів швидкої допомоги на чотири категорії в залежності від стану пацієнта. Це регулюється Постановою №1271 КМУ від 16.12.2020 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».





Зміни пояснюють тим, що це має зробити роботу медиків організованіше й забезпечити прибуття бригади до хворого пацієнта в невідкладних випадках протягом 10 хвилин.





Поділ на сільських і міських пацієнтів скасували. Звернення в екстрену медичну допомогу будуть розподілятися на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.





Критичні звернення:

відсутність дихання;

неефективне диханням;

ознаки масивної крововтрати/кровотечі.

Екстрені:

порушення свідомості;

ознаки кровотечі;

ознаки гострого коронарного синдрому;

ознаки гострого мозкового інсульту;

розлади дихання;

інші скарги та ознаки, що визначені як екстрені відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги.

Неекстрені — звернення стосовно постраждалого/хворого, стан якого не є невідкладним та відстрочення надання медичної допомоги якому не призведе до погіршення стану здоров’я, проте хворий/постраждалий потребує оцінки стану здоров’я медичним працівником.





Непрофільні — звернення стосовно постраждалих/хворих, стан яких не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги в межах, передбачених кваліфікаційними вимогами працівників бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги. Хворий/постраждалий не потребує проведення оцінки стану здоров’я на місці, у разі потреби йому може бути надано дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.