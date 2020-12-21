Як працюватиме ЦНАП на різдвяні свята

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Про подальшу роботу ЦНАП у святкові дні буде повідомлено додатково

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:





Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),

24 грудня з 8.00 до 19.00,

25 грудня вихідний,

з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.





Автозаводський відділ:



(вул. Героїв України, 11-А)

24 грудня з 8.00 до 16.00,

25 грудня вихідний,

з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.





Крюківський відділ:



(вул. І.Приходька, 90)

24 грудня з 8.00 до 16.15,

25-27 грудня вихідні дні,

з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.





Сектор у с. Потоки:



(вул. Шевченка, 4)

24 грудня з 8.00 до 16.00,

25-27 грудня вихідні дні,

з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.





Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.





Про подальшу роботу ЦНАП у святкові дні буде повідомлено додатково.