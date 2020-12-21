Як працюватиме ЦНАП на різдвяні свята

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:
(вул. Гагаріна, 14),
24 грудня з 8.00 до 19.00,
25 грудня вихідний,
з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.
(вул. Героїв України, 11-А)
24 грудня з 8.00 до 16.00,
25 грудня вихідний,
з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.
(вул. І.Приходька, 90)
24 грудня з 8.00 до 16.15,
25-27 грудня вихідні дні,
з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.
(вул. Шевченка, 4)
24 грудня з 8.00 до 16.00,
25-27 грудня вихідні дні,
з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.
Про подальшу роботу ЦНАП у святкові дні буде повідомлено додатково.