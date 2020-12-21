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Як працюватиме ЦНАП на різдвяні свята

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 352

 

Про подальшу роботу ЦНАП у святкові дні буде повідомлено додатково

Згідно статті 73 Кодексу законів про працю України Департамент ЦНАП у Кременчуці буде працювати за наступним графіком:


Головний офіс:

(вул. Гагаріна, 14),
24 грудня з 8.00 до 19.00,
25 грудня вихідний,
з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.


Автозаводський відділ:


(вул. Героїв України, 11-А)
24 грудня з 8.00 до 16.00,
25 грудня вихідний,
з 26-30 грудня робочі дні згідно графіка.


Крюківський відділ:


(вул. І.Приходька, 90)
24 грудня з 8.00 до 16.15,
25-27 грудня вихідні дні,
з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.


Сектор у с. Потоки:


(вул. Шевченка, 4)
24 грудня з 8.00 до 16.00,
25-27 грудня вихідні дні,
з 28-30 грудня робочі дні згідно графіка.


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.


Про подальшу роботу ЦНАП у святкові дні буде повідомлено додатково.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП ЦПАУ графік
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