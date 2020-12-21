Ще один випадок COVID-19 зафіксували у суді Горішніх Плавнів

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Відвідувачів суду прохають утриматися від відвідування Комсомольського міського суду без нагальної потреби та перебувати в приміщенні суду у засобах індивідуального захисту (респіраторах або захисних масках)

Станом на 23 грудня серед працівників Комсомольського міського суду Полтавської області встановили ще один випадок хворого з лабораторно підтвердженим діагнозом на захворювання COVID-19. Про це повідомляє пресслужба суду Горішніх Плавнів.



У зв’язку з цим у суді продовжено посилення заходів безпеки, аби запобігти поширенню захворювання серед працівників. Працівникам суду рекомендують у випадку наявності найменших ознак захворювання невідкладно повідомити про це свого сімейного лікаря та безпосередньо керівництво суду.



Відвідувачів суду прохають утриматися від відвідування Комсомольського міського суду без нагальної потреби та перебувати в приміщенні суду у засобах індивідуального захисту (респіраторах або захисних масках).



З метою дотримання карантинних заходів рекомендовано усі документи (позовні заяви, заяви, судові накази, скарги, відзиви, пояснення, клопотання, листи) направляти альтернативними засобами зв’язку:

в електронному вигляді на електронну адресу суду inbox@kom.pl.court.gov.ua та через особистий кабінет в системі «Електронний суд»;

засобами поштового зв’язку письмово на поштову адресу суду 39800, м. Горішні Плавні, вул. Гірників, 17.





Нагадуємо, що в суді припинили проведення масових заходів, не пов’язаних із процесуальною діяльністю, зокрема, особистий прийом громадян, екскурсії, семінари тощо. Також обмежили допуск на судові засідання та у приміщення суду осіб з явними ознаками респіраторних захворювань (блідість обличчя, почервоніння очей, кашель, утруднене дихання, підвищена температура тіла).