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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці триває чемпіонат, першість та Кубок з футзалу

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 355

 

Змагання пройшли без глядачів

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.


Відео матчів, які пройшли в «Граніті»


3 ліга. Деївка – Інтер Авто - 5:3 (Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула) 


4 ліга. Талант – ПрАТ Кременчукгаз - 3:3 (Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько)


Результати матчів за 19 та 20 грудня


Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ПОЛІТЕХНІК

15.12.2020

  

Геоллогія  - FERREXPO

(Куць-3, Костиренко, Юрченко, Лавський – Лапочкін-2, Млинець-2)

6:4

1 Ліга

19.12.2020

  

Кремінь – Світловодськ

(Головченко-2, Гонтар – Кувшинов-3, Недік, Порошин)

3:5

1 Ліга

19.12.2020

  

FERREXPO – Адвокат

(Млинець-2, Белошицький – Віхарєв-2, Акуленко-2, Кузьменко)

3:5

1 Ліга

19.12.2020

  

ВПУ-7 – Динамо

(Орендаренко І.-3, Попельнюх, Грубась(АГ) – Кунєв, Попельнюх(АГ))

5:2

2 Ліга

19.12.2020

  

Діліжанс – Оверком

(Тацій-3 – Черномор-2, Черниш, Гуменюк, Шершень)

3:5

2 Ліга

19.12.2020

  

Шарліс – Джей Ті Ай

(Павлик)

1:0

1 Ліга

19.12.2020

  

Поло – Марсель

(Сидоренко-2, Глупаченко-2, Кравчук-2, Козлов)

0:7

2 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

20.12.2020

  

Джей Ті Ай – Геологія

(Тамоян, Красноплахтич – Юрченко, Львов, Данилейко)

2:3

1 Ліга

20.12.2020

  

Світловодськ – Шарліс

(Мисяк, Кувшинов – Кошман-3, Гуненко, Проша)

2:5

1 Ліга

20.12.2020

  

Адвокат – Кремінь

(Бурдак-2, Боженко-2, Алексєєнко, Віхарєв – Гонтар, Головченко)

6:2

1 Ліга

20.12.2020

  

ТАС – FERREXPO

(Крупін-3, Цвелих, Стрижак, Олійник, Кулик – Чернушенко-2)

7:2

1 Ліга

20.12.2020

  

Арсенал – ОДЮК

(Остапенко-2, Гончаренко, Неліпа – Бичков-4, Войтенко-2, Луценко)

4:7

2 Ліга

20.12.2020

  

Круть і Ко – Кредмаш

(Рома-3, Куліш, Костомаров – Охоцький, Скляр, Чорноус(АГ))

5:3

2 Ліга

20.12.2020

  

Марсель – Трансгаз

(Козлов-2, Степанчук-2, Кравчук, Сидоренко – Шаповал-3, Шутка, Колісник, Шимбаков, Степанчук(АГ))

6:7

Кубок

 

 

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ГРАНІТ

19.12.2020

  

Олімп – Кременчук

(Артюшевський, Близнюк, Острополець – Кузовов, Омелян М.)

3:2

5 Ліга

19.12.2020

  

Талант – ПрАТ Кременчукгаз

(Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько)

3:3

4 Ліга

19.12.2020

  

Деївка – Інтер Авто

(Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула)

5:3

3 Ліга

19.12.2020

  

Шершні – Фортуна

(Квіташ, Шеремет, Чубикін – Воля-3, Литвинович)

3:4

5 Ліга

19.12.2020

  

Зоря – Прорив

(Крошка-3, Білоус Я.-2, Гриценко – Зєлєнов, Коробко)

6:2

4 Ліга

19.12.2020

  

Мегаспорт – Теплоенрго

(Приходько-3, Арішин-2, Гуцу – Локтіонов-2, Павлік-2, Ващенко)

6:5

4 Ліга

19.12.2020

  

Магія смаку – Рошен

(Одинець-2, Погребняк-2, Шиш-2, Бегма-2, Яременко, Якимець, Зелений, Шегеря – Матвійчук-3, Рудницький)

12:4

5 Ліга

19.12.2020

  

Маяк-2 – Правий берег

(Остапець-4, Москальов-3, Соколенко, Мих – Ішалін-2, Семенов, Давиденко)

9:4

5 Ліга

ГРАНІТ

20.12.2020

  

Нафтохімік-В – Стріт

(Акуленко-2, Пінчук – Петріка-2, Дзюба, Немець, ???)

3:5

3 Ліга

20.12.2020

  

Чемпіон – ПрАТ Кременчукгаз

(Самофалов-2, Коваленко М. – Твердохліб С.-2, Богиня, Резник, Хлистун)

3:5

4 Ліга

20.12.2020

  

Колос – Юність

(Приліпко-2, Гусєв-2, Яковенко – Яременко-2, Михайлеченко, Остафьев)

5:4

4 Ліга

20.12.2020

  

ПП – Талант

(Помуран-4, Метельский-2, Будніков, Троцько, Обертас – Астахов-4, Хвостенко, Бровко)

9:6

3 Ліга

20.12.2020

  

Брест – 1-й Віконний

(Скляренко-3, Коцур – Масюк-3, Федоров-3, Тітар-2, Фатеєв)

4:9

3 Ліга

20.12.2020

  

Кремінь АТО – Деївка

(Галочкін-2 – Крупенко-3, Чкан-3, Зоря Є., Зоря П., Калюжний)

2:9

3 Ліга

20.12.2020

  

Магія смаку – Кременчук

(Якимець-4, Яцик, Шиш - Уманець)

6:1

5 Ліга

20.12.2020

  

Пронозівка – Світ спорту

(Дідей-2, Лепесій(АГ) – Чухно-2, Місікевич)

3:3

5 Ліга

20.12.2020

  

Рошен – Патріот

(Матвійчук-2, Остапенко, Катрічок – Зубченко-4, Гладирь, Одарушенко)

4:6

5 Ліга


Розклад матчів з футзалу


Дата

Початок

Матч

 
 

ПОЛІТЕХНІК

23.12.2020

20:00

Ягуар – Джей Ті Ай

1 Ліга

26.12.2020

14:00

Кремінь – ТАС

1 Ліга

26.12.2020

15:00

Геологія – Світловодськ

1 Ліга

26.12.2020

16:00

Діліжанс – Поло

2 Ліга

26.12.2020

17:00

    

26.12.2020

18:00

Кредмаш – ВПУ-7

Кубок

26.12.2020

19:00

Шарліс - Адвокат

1 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

27.12.2020

12:00

Світловодськ – Ягуар

1 Ліга

27.12.2020

13:00

Адвокат – Геологія

1 Ліга

27.12.2020

14:00

ТАС – Шарліс

1 Ліга

27.12.2020

15:00

FERREXPO – Кремінь

1 Ліга

27.12.2020

16:00

Круть і Ко  - ОДЮК

2 Ліга

27.12.2020

17:00

Трансгаз – Оверком

2 Ліга

27.12.2020

18:00

Арсенал – Марсель

2 Ліга

27.12.2020

19:00

Кредмаш – ВПУ-7

2 Ліга

 

 

Дата

Початок

Матч

 
 

ГРАНІТ

19.12.2020

11:00

Локомотив – 1-й Віконний

3 Ліга

19.12.2020

12:00

Ізумруд – Правий берег

5 Ліга

19.12.2020

13:00

Олімп – Маяк-2

5 Ліга

19.12.2020

14:00

Талант – Колос

4 Ліга

19.12.2020

15:00

Світ спорту – Шершні

5 Ліга

19.12.2020

16:00

Фортуна – Рошен

5 Ліга

19.12.2020

17:00

ПрАТ Кременчукгаз – ПП

4 Ліга

19.12.2020

18:00

Нафтохімік-В – Кремінь АТО

3 Ліга

ГРАНІТ

20.12.2020

11:00

Стріт – Деївка

3 Ліга

20.12.2020

12:00

Теплоенерго – Чемпіон

4 Ліга

20.12.2020

13:00

Прорив – Мегаспорт

4 Ліга

20.12.2020

14:00

Юність – Зоря

4 Ліга

20.12.2020

15:00

Брест – Нафтохімік-В

3 Ліга

20.12.2020

16:00

Кременчук – Пронозівка

5 Ліга

20.12.2020

17:00

Патріот – Правий берег

5 Ліга

20.12.2020

18:00

Інтер Авто – 1-й Віконний

3 Ліга

20.12.2020

19:00

Ізумруд - Олімп

5 Ліга

 

Дискваліфіковані:

  • Сергій Макеєв (Джей Ті Ай);
  • Віталій Мисяк (Світловодськ);
  • Віталій Недосека (ОДЮК);
  • Володимир Стрижак (Правий берег);
  • Сергій Скляр (FERREXPO).

Нагадуємо представникам команд, що з 25.12.2020 відкривається трансферне вікно, яке буде продовжуватись до 15.01.2021.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футзал
компанія «Інтера Люкс»

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