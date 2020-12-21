У Кременчуці триває чемпіонат, першість та Кубок з футзалу

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.
3 ліга. Деївка – Інтер Авто - 5:3 (Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула)
4 ліга. Талант – ПрАТ Кременчукгаз - 3:3 (Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько)
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
15.12.2020
|
Геоллогія - FERREXPO
(Куць-3, Костиренко, Юрченко, Лавський – Лапочкін-2, Млинець-2)
|
6:4
|
1 Ліга
|
19.12.2020
|
Кремінь – Світловодськ
(Головченко-2, Гонтар – Кувшинов-3, Недік, Порошин)
|
3:5
|
1 Ліга
|
19.12.2020
|
FERREXPO – Адвокат
(Млинець-2, Белошицький – Віхарєв-2, Акуленко-2, Кузьменко)
|
3:5
|
1 Ліга
|
19.12.2020
|
ВПУ-7 – Динамо
(Орендаренко І.-3, Попельнюх, Грубась(АГ) – Кунєв, Попельнюх(АГ))
|
5:2
|
2 Ліга
|
19.12.2020
|
Діліжанс – Оверком
(Тацій-3 – Черномор-2, Черниш, Гуменюк, Шершень)
|
3:5
|
2 Ліга
|
19.12.2020
|
Шарліс – Джей Ті Ай
(Павлик)
|
1:0
|
1 Ліга
|
19.12.2020
|
Поло – Марсель
(Сидоренко-2, Глупаченко-2, Кравчук-2, Козлов)
|
0:7
|
2 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
20.12.2020
|
Джей Ті Ай – Геологія
(Тамоян, Красноплахтич – Юрченко, Львов, Данилейко)
|
2:3
|
1 Ліга
|
20.12.2020
|
Світловодськ – Шарліс
(Мисяк, Кувшинов – Кошман-3, Гуненко, Проша)
|
2:5
|
1 Ліга
|
20.12.2020
|
Адвокат – Кремінь
(Бурдак-2, Боженко-2, Алексєєнко, Віхарєв – Гонтар, Головченко)
|
6:2
|
1 Ліга
|
20.12.2020
|
ТАС – FERREXPO
(Крупін-3, Цвелих, Стрижак, Олійник, Кулик – Чернушенко-2)
|
7:2
|
1 Ліга
|
20.12.2020
|
Арсенал – ОДЮК
(Остапенко-2, Гончаренко, Неліпа – Бичков-4, Войтенко-2, Луценко)
|
4:7
|
2 Ліга
|
20.12.2020
|
Круть і Ко – Кредмаш
(Рома-3, Куліш, Костомаров – Охоцький, Скляр, Чорноус(АГ))
|
5:3
|
2 Ліга
|
20.12.2020
|
Марсель – Трансгаз
(Козлов-2, Степанчук-2, Кравчук, Сидоренко – Шаповал-3, Шутка, Колісник, Шимбаков, Степанчук(АГ))
|
6:7
|
Кубок
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
19.12.2020
|
Олімп – Кременчук
(Артюшевський, Близнюк, Острополець – Кузовов, Омелян М.)
|
3:2
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
Талант – ПрАТ Кременчукгаз
(Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько)
|
3:3
|
4 Ліга
|
19.12.2020
|
Деївка – Інтер Авто
(Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула)
|
5:3
|
3 Ліга
|
19.12.2020
|
Шершні – Фортуна
(Квіташ, Шеремет, Чубикін – Воля-3, Литвинович)
|
3:4
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
Зоря – Прорив
(Крошка-3, Білоус Я.-2, Гриценко – Зєлєнов, Коробко)
|
6:2
|
4 Ліга
|
19.12.2020
|
Мегаспорт – Теплоенрго
(Приходько-3, Арішин-2, Гуцу – Локтіонов-2, Павлік-2, Ващенко)
|
6:5
|
4 Ліга
|
19.12.2020
|
Магія смаку – Рошен
(Одинець-2, Погребняк-2, Шиш-2, Бегма-2, Яременко, Якимець, Зелений, Шегеря – Матвійчук-3, Рудницький)
|
12:4
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
Маяк-2 – Правий берег
(Остапець-4, Москальов-3, Соколенко, Мих – Ішалін-2, Семенов, Давиденко)
|
9:4
|
5 Ліга
|
ГРАНІТ
|
20.12.2020
|
Нафтохімік-В – Стріт
(Акуленко-2, Пінчук – Петріка-2, Дзюба, Немець, ???)
|
3:5
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
Чемпіон – ПрАТ Кременчукгаз
(Самофалов-2, Коваленко М. – Твердохліб С.-2, Богиня, Резник, Хлистун)
|
3:5
|
4 Ліга
|
20.12.2020
|
Колос – Юність
(Приліпко-2, Гусєв-2, Яковенко – Яременко-2, Михайлеченко, Остафьев)
|
5:4
|
4 Ліга
|
20.12.2020
|
ПП – Талант
(Помуран-4, Метельский-2, Будніков, Троцько, Обертас – Астахов-4, Хвостенко, Бровко)
|
9:6
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
Брест – 1-й Віконний
(Скляренко-3, Коцур – Масюк-3, Федоров-3, Тітар-2, Фатеєв)
|
4:9
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
Кремінь АТО – Деївка
(Галочкін-2 – Крупенко-3, Чкан-3, Зоря Є., Зоря П., Калюжний)
|
2:9
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
Магія смаку – Кременчук
(Якимець-4, Яцик, Шиш - Уманець)
|
6:1
|
5 Ліга
|
20.12.2020
|
Пронозівка – Світ спорту
(Дідей-2, Лепесій(АГ) – Чухно-2, Місікевич)
|
3:3
|
5 Ліга
|
20.12.2020
|
Рошен – Патріот
(Матвійчук-2, Остапенко, Катрічок – Зубченко-4, Гладирь, Одарушенко)
|
4:6
|
5 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ПОЛІТЕХНІК
|
23.12.2020
|
20:00
|
Ягуар – Джей Ті Ай
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
14:00
|
Кремінь – ТАС
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
15:00
|
Геологія – Світловодськ
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
16:00
|
Діліжанс – Поло
|
2 Ліга
|
26.12.2020
|
17:00
|
26.12.2020
|
18:00
|
Кредмаш – ВПУ-7
|
Кубок
|
26.12.2020
|
19:00
|
Шарліс - Адвокат
|
1 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
27.12.2020
|
12:00
|
Світловодськ – Ягуар
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
13:00
|
Адвокат – Геологія
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
14:00
|
ТАС – Шарліс
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
15:00
|
FERREXPO – Кремінь
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
16:00
|
Круть і Ко - ОДЮК
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
17:00
|
Трансгаз – Оверком
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
18:00
|
Арсенал – Марсель
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
19:00
|
Кредмаш – ВПУ-7
|
2 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ГРАНІТ
|
19.12.2020
|
11:00
|
Локомотив – 1-й Віконний
|
3 Ліга
|
19.12.2020
|
12:00
|
Ізумруд – Правий берег
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
13:00
|
Олімп – Маяк-2
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
14:00
|
Талант – Колос
|
4 Ліга
|
19.12.2020
|
15:00
|
Світ спорту – Шершні
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
16:00
|
Фортуна – Рошен
|
5 Ліга
|
19.12.2020
|
17:00
|
ПрАТ Кременчукгаз – ПП
|
4 Ліга
|
19.12.2020
|
18:00
|
Нафтохімік-В – Кремінь АТО
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
20.12.2020
|
11:00
|
Стріт – Деївка
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
12:00
|
Теплоенерго – Чемпіон
|
4 Ліга
|
20.12.2020
|
13:00
|
Прорив – Мегаспорт
|
4 Ліга
|
20.12.2020
|
14:00
|
Юність – Зоря
|
4 Ліга
|
20.12.2020
|
15:00
|
Брест – Нафтохімік-В
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
16:00
|
Кременчук – Пронозівка
|
5 Ліга
|
20.12.2020
|
17:00
|
Патріот – Правий берег
|
5 Ліга
|
20.12.2020
|
18:00
|
Інтер Авто – 1-й Віконний
|
3 Ліга
|
20.12.2020
|
19:00
|
Ізумруд - Олімп
|
5 Ліга
Дискваліфіковані:
Нагадуємо представникам команд, що з 25.12.2020 відкривається трансферне вікно, яке буде продовжуватись до 15.01.2021.