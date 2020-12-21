У Кременчуці триває чемпіонат, першість та Кубок з футзалу

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 355

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.





Відео матчів, які пройшли в «Граніті»





3 ліга. Деївка – Інтер Авто - 5:3 (Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула)





4 ліга. Талант – ПрАТ Кременчукгаз - 3:3 (Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько)





Результати матчів за 19 та 20 грудня





Дата Матч Результат Ліга ПОЛІТЕХНІК 15.12.2020 Геоллогія - FERREXPO (Куць-3, Костиренко, Юрченко, Лавський – Лапочкін-2, Млинець-2) 6:4 1 Ліга 19.12.2020 Кремінь – Світловодськ (Головченко-2, Гонтар – Кувшинов-3, Недік, Порошин) 3:5 1 Ліга 19.12.2020 FERREXPO – Адвокат (Млинець-2, Белошицький – Віхарєв-2, Акуленко-2, Кузьменко) 3:5 1 Ліга 19.12.2020 ВПУ-7 – Динамо (Орендаренко І.-3, Попельнюх, Грубась(АГ) – Кунєв, Попельнюх(АГ)) 5:2 2 Ліга 19.12.2020 Діліжанс – Оверком (Тацій-3 – Черномор-2, Черниш, Гуменюк, Шершень) 3:5 2 Ліга 19.12.2020 Шарліс – Джей Ті Ай (Павлик) 1:0 1 Ліга 19.12.2020 Поло – Марсель (Сидоренко-2, Глупаченко-2, Кравчук-2, Козлов) 0:7 2 Ліга ПОЛІТЕХНІК 20.12.2020 Джей Ті Ай – Геологія (Тамоян, Красноплахтич – Юрченко, Львов, Данилейко) 2:3 1 Ліга 20.12.2020 Світловодськ – Шарліс (Мисяк, Кувшинов – Кошман-3, Гуненко, Проша) 2:5 1 Ліга 20.12.2020 Адвокат – Кремінь (Бурдак-2, Боженко-2, Алексєєнко, Віхарєв – Гонтар, Головченко) 6:2 1 Ліга 20.12.2020 ТАС – FERREXPO (Крупін-3, Цвелих, Стрижак, Олійник, Кулик – Чернушенко-2) 7:2 1 Ліга 20.12.2020 Арсенал – ОДЮК (Остапенко-2, Гончаренко, Неліпа – Бичков-4, Войтенко-2, Луценко) 4:7 2 Ліга 20.12.2020 Круть і Ко – Кредмаш (Рома-3, Куліш, Костомаров – Охоцький, Скляр, Чорноус(АГ)) 5:3 2 Ліга 20.12.2020 Марсель – Трансгаз (Козлов-2, Степанчук-2, Кравчук, Сидоренко – Шаповал-3, Шутка, Колісник, Шимбаков, Степанчук(АГ)) 6:7 Кубок

Дата Матч Результат Ліга ГРАНІТ 19.12.2020 Олімп – Кременчук (Артюшевський, Близнюк, Острополець – Кузовов, Омелян М.) 3:2 5 Ліга 19.12.2020 Талант – ПрАТ Кременчукгаз (Астахов-2, Пасечник – Волощенко-2, Гринько) 3:3 4 Ліга 19.12.2020 Деївка – Інтер Авто (Чкан-2, Калюжний-2, Середа – Буданов-2, Ванжула) 5:3 3 Ліга 19.12.2020 Шершні – Фортуна (Квіташ, Шеремет, Чубикін – Воля-3, Литвинович) 3:4 5 Ліга 19.12.2020 Зоря – Прорив (Крошка-3, Білоус Я.-2, Гриценко – Зєлєнов, Коробко) 6:2 4 Ліга 19.12.2020 Мегаспорт – Теплоенрго (Приходько-3, Арішин-2, Гуцу – Локтіонов-2, Павлік-2, Ващенко) 6:5 4 Ліга 19.12.2020 Магія смаку – Рошен (Одинець-2, Погребняк-2, Шиш-2, Бегма-2, Яременко, Якимець, Зелений, Шегеря – Матвійчук-3, Рудницький) 12:4 5 Ліга 19.12.2020 Маяк-2 – Правий берег (Остапець-4, Москальов-3, Соколенко, Мих – Ішалін-2, Семенов, Давиденко) 9:4 5 Ліга ГРАНІТ 20.12.2020 Нафтохімік-В – Стріт (Акуленко-2, Пінчук – Петріка-2, Дзюба, Немець, ???) 3:5 3 Ліга 20.12.2020 Чемпіон – ПрАТ Кременчукгаз (Самофалов-2, Коваленко М. – Твердохліб С.-2, Богиня, Резник, Хлистун) 3:5 4 Ліга 20.12.2020 Колос – Юність (Приліпко-2, Гусєв-2, Яковенко – Яременко-2, Михайлеченко, Остафьев) 5:4 4 Ліга 20.12.2020 ПП – Талант (Помуран-4, Метельский-2, Будніков, Троцько, Обертас – Астахов-4, Хвостенко, Бровко) 9:6 3 Ліга 20.12.2020 Брест – 1-й Віконний (Скляренко-3, Коцур – Масюк-3, Федоров-3, Тітар-2, Фатеєв) 4:9 3 Ліга 20.12.2020 Кремінь АТО – Деївка (Галочкін-2 – Крупенко-3, Чкан-3, Зоря Є., Зоря П., Калюжний) 2:9 3 Ліга 20.12.2020 Магія смаку – Кременчук (Якимець-4, Яцик, Шиш - Уманець) 6:1 5 Ліга 20.12.2020 Пронозівка – Світ спорту (Дідей-2, Лепесій(АГ) – Чухно-2, Місікевич) 3:3 5 Ліга 20.12.2020 Рошен – Патріот (Матвійчук-2, Остапенко, Катрічок – Зубченко-4, Гладирь, Одарушенко) 4:6 5 Ліга





Розклад матчів з футзалу





Дата Початок Матч ПОЛІТЕХНІК 23.12.2020 20:00 Ягуар – Джей Ті Ай 1 Ліга 26.12.2020 14:00 Кремінь – ТАС 1 Ліга 26.12.2020 15:00 Геологія – Світловодськ 1 Ліга 26.12.2020 16:00 Діліжанс – Поло 2 Ліга 26.12.2020 17:00 26.12.2020 18:00 Кредмаш – ВПУ-7 Кубок 26.12.2020 19:00 Шарліс - Адвокат 1 Ліга ПОЛІТЕХНІК 27.12.2020 12:00 Світловодськ – Ягуар 1 Ліга 27.12.2020 13:00 Адвокат – Геологія 1 Ліга 27.12.2020 14:00 ТАС – Шарліс 1 Ліга 27.12.2020 15:00 FERREXPO – Кремінь 1 Ліга 27.12.2020 16:00 Круть і Ко - ОДЮК 2 Ліга 27.12.2020 17:00 Трансгаз – Оверком 2 Ліга 27.12.2020 18:00 Арсенал – Марсель 2 Ліга 27.12.2020 19:00 Кредмаш – ВПУ-7 2 Ліга

Дата Початок Матч ГРАНІТ 19.12.2020 11:00 Локомотив – 1-й Віконний 3 Ліга 19.12.2020 12:00 Ізумруд – Правий берег 5 Ліга 19.12.2020 13:00 Олімп – Маяк-2 5 Ліга 19.12.2020 14:00 Талант – Колос 4 Ліга 19.12.2020 15:00 Світ спорту – Шершні 5 Ліга 19.12.2020 16:00 Фортуна – Рошен 5 Ліга 19.12.2020 17:00 ПрАТ Кременчукгаз – ПП 4 Ліга 19.12.2020 18:00 Нафтохімік-В – Кремінь АТО 3 Ліга ГРАНІТ 20.12.2020 11:00 Стріт – Деївка 3 Ліга 20.12.2020 12:00 Теплоенерго – Чемпіон 4 Ліга 20.12.2020 13:00 Прорив – Мегаспорт 4 Ліга 20.12.2020 14:00 Юність – Зоря 4 Ліга 20.12.2020 15:00 Брест – Нафтохімік-В 3 Ліга 20.12.2020 16:00 Кременчук – Пронозівка 5 Ліга 20.12.2020 17:00 Патріот – Правий берег 5 Ліга 20.12.2020 18:00 Інтер Авто – 1-й Віконний 3 Ліга 20.12.2020 19:00 Ізумруд - Олімп 5 Ліга

Дискваліфіковані:

Сергій Макеєв (Джей Ті Ай);

Віталій Мисяк (Світловодськ);

Віталій Недосека (ОДЮК);

Володимир Стрижак (Правий берег);

Сергій Скляр (FERREXPO).

Нагадуємо представникам команд, що з 25.12.2020 відкривається трансферне вікно, яке буде продовжуватись до 15.01.2021.