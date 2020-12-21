Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
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Україна586268
Кременчук2882
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 34 кременчужанина інфікувалися коронавірусом, один помер

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 618

Одужало 15 осіб

21 грудня в нашому місті зареєстрували 34 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 13 випадків виявила приватна лабораторія.


За інформацією мерії Кременчука, захворіли 19 жінок віком від 24 до 82 років та 14 чоловік віком від 34 до 73 іроків. Також захворіла однорічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання 31 пацієнт перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а три – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 116 пацієнтів.

Одужало 15 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього в Кременчуці налічують 4441 випадок коронавірусної хвороби, одужало 2897, померло 124.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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