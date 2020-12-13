Кременчужан запрошують на військову службу до 1 Окремої танкової Сіверської бригади

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Військова служба за контрактом в 1-шу Окрему танкову Сіверську бригаду Збройних Сил України.



Основні соціальні та матеріальні пільги:

збереження місця роботи та середнього заробітку на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;

збереження пенсії на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;• надання можливості призначення дострокової пенсії за віком учасниками АТО (ООС) після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років за умови наявності страхового стажу не менш ніж 25 та 20 років відповідно;

першочергове отримання учасниками АТО (ООС) земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства, садівництва, будівництва житлового будинку тощо;

виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій;

надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в ООС), та отримання належних цьому статусу пільг;

вищий, ніж у цивільному секторі, розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);

безкоштовне забезпечення речовим майном;

харчування за рахунок держави (в ППД обіди, а під час польових виходів, навчань або виконання завдань в ООС - триразове);

безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у військових лікувальних частинах (закладах) ЗС України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);

пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;

можливість отримання вищої освіти (спорідненої з цивільною) за рахунок держави у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) після укладання другого контракту заочно без відриву від служби;

можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі);

щорічна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки);

відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення);

грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення.





Прохаємо звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном 3-10-45.