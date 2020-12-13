Кременчужан запрошують на військову службу до 1 Окремої танкової Сіверської бригади

Військова служба за контрактом в 1-шу Окрему танкову Сіверську бригаду Збройних Сил України.
Основні соціальні та матеріальні пільги:
- збереження місця роботи та середнього заробітку на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;
- збереження пенсії на строк до завершення особливого періоду для осіб, яких прийнято на контракт під час кризової ситуації;• надання можливості призначення дострокової пенсії за віком учасниками АТО (ООС) після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років за умови наявності страхового стажу не менш ніж 25 та 20 років відповідно;
- першочергове отримання учасниками АТО (ООС) земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства, садівництва, будівництва житлового будинку тощо;
- виплати органами місцевого самоврядування щорічної соціальної допомоги учасникам бойових дій;
- надання статусу учасника бойових дій (у разі виконання завдань в ООС), та отримання належних цьому статусу пільг;
- вищий, ніж у цивільному секторі, розмір пенсійного забезпечення та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);
- безкоштовне забезпечення речовим майном;
- харчування за рахунок держави (в ППД обіди, а під час польових виходів, навчань або виконання завдань в ООС - триразове);
- безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у військових лікувальних частинах (закладах) ЗС України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);
- пільгове санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей;
- можливість отримання вищої освіти (спорідненої з цивільною) за рахунок держави у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) після укладання другого контракту заочно без відриву від служби;
- можливість безкоштовного вивчення іноземної мови (особам, які перебувають в резерві для просування по службі);
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки);
- відпустка за сімейними обставинами терміном до 10 діб (зі збереженням грошового забезпечення);
- грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують грошового забезпечення.
Прохаємо звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 та за телефоном 3-10-45.