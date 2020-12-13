В Україні +12 047 випадків COVID-19, на Полтавщині — 317

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За добу у Полтавській області померло 8 людей

12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 997 осіб;

летальних випадків – 252;

одужало – 12 939 осіб;

здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР — 41 733, методом ІФА — 23 828).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 931 751 особа;

одужало – 548 356 осіб;

летальних випадків – 15 996;

проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 96 672 випадки;

Вінницька область – 20 319 випадків;

Волинська область – 29 390 випадків;

Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

Донецька область – 30 896 випадків;

Житомирська область – 35 157 випадків;

Закарпатська область – 26 685 випадків;

Запорізька область – 44 693 випадки;

Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

Київська область – 50 666 випадків;

Кіровоградська область – 7 515 випадків;

Луганська область – 8 359 випадків;

Львівська область – 55 291 випадок;

Миколаївська область – 25 287 випадків;

Одеська область – 61 038 випадків;

Полтавська область – 30 783 випадки;

Рівненська область – 37 417 випадків;

Сумська область – 36 599 випадків;

Тернопільська область – 31 874 випадки;

Харківська область – 63 732 випадки;

Херсонська область – 14 858 випадків;

Хмельницька область – 35 632 випадки;

Черкаська область – 33 254 випадки;

Чернівецька область – 37 467 випадків;

Чернігівська область – 25 917 випадків.





На Полтавщині ж 317 нових випадків, за добу 8 людей померло.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 783 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 21 243 (+565) жителі області, продовжують лікування 8 894 людини, зокрема, 182 дитини. Усього зареєстровано 646 летальних випадків, нових – 8 (Кременчук – 4; Полтава; Миргород; колишні Машівський, Решетилівський райони). За минулу добу зареєстровано 317 нових випадків.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 12 699 (107 нових випадків),

Кременчук – 4 129 (78 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 343 (22 нові випадки),

Миргород – 1 278 (1 новий випадок),

Полтавський район – 1 225 (15 нових випадків),

Лохвицький район – 798 (14 нових випадків),

Лубни – 788 (17 нових випадків),

Зіньківський район – 706 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 589 (1 новий випадок),

Котелевський район – 572 (4 нові випадки),

Новосанжарський район – 521 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 507 (3 нові випадки),

Глобинський район – 503 (3 нові випадки),

Карлівський район – 439 (3 нові випадки),

Диканський район – 431,

Миргородський район – 422 (2 нові випадки),

Хорольський район – 366 (5 нових випадків),

Шишацький район – 357 (1 новий випадок),

Кобеляцький район – 353 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 302 (1 новий випадок),

Гадяч – 301,

Великобагачанський район – 295 (4 нові випадки),

Семенівський район – 276 (1 новий випадок),

Чутівський район – 254 (9 нових випадків),

Лубенський район – 223,

Машівський район – 222 (17 нових випадків),

Гадяцький район – 211 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 204 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 178,

Гребінківський район – 157,

Оржицький район – 134 (2 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):