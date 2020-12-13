В Україні +12 047 випадків COVID-19, на Полтавщині — 317

За добу у Полтавській області померло 8 людей
12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 997 осіб;
- летальних випадків – 252;
- одужало – 12 939 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР — 41 733, методом ІФА — 23 828).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 931 751 особа;
- одужало – 548 356 осіб;
- летальних випадків – 15 996;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 96 672 випадки;
- Вінницька область – 20 319 випадків;
- Волинська область – 29 390 випадків;
- Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
- Донецька область – 30 896 випадків;
- Житомирська область – 35 157 випадків;
- Закарпатська область – 26 685 випадків;
- Запорізька область – 44 693 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
- Київська область – 50 666 випадків;
- Кіровоградська область – 7 515 випадків;
- Луганська область – 8 359 випадків;
- Львівська область – 55 291 випадок;
- Миколаївська область – 25 287 випадків;
- Одеська область – 61 038 випадків;
- Полтавська область – 30 783 випадки;
- Рівненська область – 37 417 випадків;
- Сумська область – 36 599 випадків;
- Тернопільська область – 31 874 випадки;
- Харківська область – 63 732 випадки;
- Херсонська область – 14 858 випадків;
- Хмельницька область – 35 632 випадки;
- Черкаська область – 33 254 випадки;
- Чернівецька область – 37 467 випадків;
- Чернігівська область – 25 917 випадків.
На Полтавщині ж 317 нових випадків, за добу 8 людей померло.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 783 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 21 243 (+565) жителі області, продовжують лікування 8 894 людини, зокрема, 182 дитини. Усього зареєстровано 646 летальних випадків, нових – 8 (Кременчук – 4; Полтава; Миргород; колишні Машівський, Решетилівський райони). За минулу добу зареєстровано 317 нових випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 12 699 (107 нових випадків),
- Кременчук – 4 129 (78 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 343 (22 нові випадки),
- Миргород – 1 278 (1 новий випадок),
- Полтавський район – 1 225 (15 нових випадків),
- Лохвицький район – 798 (14 нових випадків),
- Лубни – 788 (17 нових випадків),
- Зіньківський район – 706 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 589 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 572 (4 нові випадки),
- Новосанжарський район – 521 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 507 (3 нові випадки),
- Глобинський район – 503 (3 нові випадки),
- Карлівський район – 439 (3 нові випадки),
- Диканський район – 431,
- Миргородський район – 422 (2 нові випадки),
- Хорольський район – 366 (5 нових випадків),
- Шишацький район – 357 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 353 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 302 (1 новий випадок),
- Гадяч – 301,
- Великобагачанський район – 295 (4 нові випадки),
- Семенівський район – 276 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 254 (9 нових випадків),
- Лубенський район – 223,
- Машівський район – 222 (17 нових випадків),
- Гадяцький район – 211 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 204 (1 новий випадок),
- Чорнухинський район – 178,
- Гребінківський район – 157,
- Оржицький район – 134 (2 нові випадки).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 33,
- Гадяч – 60,
- Гадяцький – 39,
- Глобинський – 52,
- Гребінківський – 40,
- Диканський – 50,
- Зіньківський – 113,
- Карлівський – 22,
- Кобеляцький – 93,
- Козельщинський – 68,
- Горішні Плавні – 324,
- Котелевський – 54,
- Кременчук – 1 559,
- Кременчуцький – 246,
- Лохвицький – 125,
- Лубни – 269,
- Лубенський – 78,
- Машівський – 40,
- Миргород – 374,
- Миргородський – 163,
- Новосанжарський – 155,
- Оржицький – 47,
- Пирятинський – 265,
- Полтава – 3 817,
- Полтавський – 515,
- Решетилівський – 40,
- Семенівський – 64,
- Хорольський – 70,
- Чорнухинський – 41,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 66.