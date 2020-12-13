Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні +12 047 випадків COVID-19, на Полтавщині — 317

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 241

За добу у Полтавській області померло 8 людей

12 047 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 грудня. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 997 осіб;
  • летальних випадків – 252;
  • одужало – 12 939 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 65 561 (зокрема методом ПЛР — 41 733, методом ІФА — 23 828).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 931 751 особа;
  • одужало – 548 356 осіб;
  • летальних випадків – 15 996;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 167 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 96 672 випадки;
  • Вінницька область – 20 319 випадків;
  • Волинська область – 29 390 випадків;
  • Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
  • Донецька область – 30 896 випадків;
  • Житомирська область – 35 157 випадків;
  • Закарпатська область – 26 685 випадків;
  • Запорізька область – 44 693 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
  • Київська область – 50 666 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 515 випадків;
  • Луганська область – 8 359 випадків;
  • Львівська область – 55 291 випадок;
  • Миколаївська область – 25 287 випадків;
  • Одеська область – 61 038 випадків;
  • Полтавська область – 30 783 випадки;
  • Рівненська область – 37 417 випадків;
  • Сумська область – 36 599 випадків;
  • Тернопільська область – 31 874 випадки;
  • Харківська область – 63 732 випадки;
  • Херсонська область – 14 858 випадків;
  • Хмельницька область – 35 632 випадки;
  • Черкаська область – 33 254 випадки;
  • Чернівецька область – 37 467 випадків;
  • Чернігівська область – 25 917 випадків.

  


На Полтавщині ж 317 нових випадків, за добу 8 людей померло.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 783 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 21 243 (+565) жителі області, продовжують лікування 8 894 людини, зокрема, 182 дитини. Усього зареєстровано 646 летальних випадків, нових – 8 (Кременчук – 4; Полтава; Миргород; колишні Машівський, Решетилівський райони). За минулу добу зареєстровано 317 нових випадків.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 12 699 (107 нових випадків),
  • Кременчук – 4 129 (78 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 343 (22 нові випадки),
  • Миргород – 1 278 (1 новий випадок),
  • Полтавський район – 1 225 (15 нових випадків),
  • Лохвицький район – 798 (14 нових випадків),
  • Лубни – 788 (17 нових випадків),
  • Зіньківський район – 706 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 589 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 572 (4 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 521 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 507 (3 нові випадки),
  • Глобинський район – 503 (3 нові випадки),
  • Карлівський район – 439 (3 нові випадки),
  • Диканський район – 431,
  • Миргородський район – 422 (2 нові випадки),
  • Хорольський район – 366 (5 нових випадків),
  • Шишацький район – 357 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 353 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 302 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 301,
  • Великобагачанський район – 295 (4 нові випадки),
  • Семенівський район – 276 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 254 (9 нових випадків),
  • Лубенський район – 223,
  • Машівський район – 222 (17 нових випадків),
  • Гадяцький район – 211 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 204 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 178,
  • Гребінківський район – 157,
  • Оржицький район – 134 (2 нові випадки).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 33,
  • Гадяч – 60,
  • Гадяцький – 39,
  • Глобинський – 52,
  • Гребінківський – 40,
  • Диканський – 50,
  • Зіньківський – 113,
  • Карлівський – 22,
  • Кобеляцький – 93,
  • Козельщинський – 68,
  • Горішні Плавні – 324,
  • Котелевський – 54,
  • Кременчук – 1 559,
  • Кременчуцький – 246,
  • Лохвицький – 125,
  • Лубни – 269,
  • Лубенський – 78,
  • Машівський – 40,
  • Миргород – 374,
  • Миргородський – 163,
  • Новосанжарський – 155,
  • Оржицький – 47,
  • Пирятинський – 265,
  • Полтава – 3 817,
  • Полтавський – 515,
  • Решетилівський – 40,
  • Семенівський – 64,
  • Хорольський – 70,
  • Чорнухинський – 41,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 66.
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Автор: Богдан Волошко
Теги: коронавірус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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