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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора у Кременчуці на коронавірус захворіло 5-місячне немовля

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 598

За добу 4 пацієнти померли

15 грудня в Кременчуці зареєстрували 51 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 27 жінок віком від 20 до 79 років, 22 чоловіка віком від 24 до 72 років, 5-місячне немовля та 3-річна дитина.


44 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 7 - лікуються в інфекційних шпиталях.
По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 44 особи. На жаль, 4 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 4 014 випадків: одужало 2 551, померло 115.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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