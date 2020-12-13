В клубі «Каїсса» відбулися останні в цьому році змагання

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 384

В минулу неділю, 13 грудня, в клубі відбулися останні в цьому році змагання на Кубок з шахів серед дітей 2008 року народження та молодших.





Карантинні обмеження внесли певні корективи в умови проведення змагань: тільки 16 учасників зміг прийняти клуб, виходячи зі своєї загальної площі. Дівчата змагалися разом з хлопцями, причому доволі таки успішно. Змагання проходили в сім турів з регламентом 10 хвилин на партію кожному учаснику.





Несподівано успішно розпочала турнір наймолодша учасниця – шестирічна Оріана Бабій (тренер Тарас Дацюк), яка мала на старті 3 очка з чотирьох можливих але потім поступилася майбутнім призерам.





Вперше, в подібних змаганнях переміг та отримав Кубок Максим Поливка (тренер Т. Дацюк та А Зазуляк), подолавши усіх супротивників з стовідсотковим підсумком.





Другою стала Анна Здоровець (тренер А.Зазуляк), поступившись лише переможцю.





Третього призера виявив лише шаховий «фотофініш», тобто коефіцієнт Бухльца, за яким кращим став Денис Безчасний, випередивши Марину Сьоміну (у обох тренер Т.Дацюк).





Крім медалей та грамот для призерів усім учасникам в якості утішних призів були надані солодощі.