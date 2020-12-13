Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Спорт, Кременчуг

В клубі «Каїсса» відбулися останні в цьому році змагання

Сьогодні, 09:24 Переглядів: 384

«Каїсса» завершує сезон

В минулу неділю, 13 грудня, в клубі відбулися останні в цьому році змагання на Кубок з шахів серед дітей 2008 року народження та молодших.


Карантинні обмеження внесли певні корективи в умови проведення змагань: тільки 16 учасників зміг прийняти клуб, виходячи зі своєї загальної площі. Дівчата змагалися разом з хлопцями, причому доволі таки успішно. Змагання проходили в сім турів з регламентом 10 хвилин на партію кожному учаснику.


Несподівано успішно розпочала турнір наймолодша учасниця – шестирічна Оріана Бабій (тренер Тарас Дацюк), яка мала на старті 3 очка з чотирьох можливих але потім поступилася майбутнім призерам.


Вперше, в подібних змаганнях переміг та отримав Кубок Максим Поливка (тренер Т. Дацюк та А Зазуляк), подолавши усіх супротивників з стовідсотковим підсумком.


Другою стала Анна Здоровець (тренер А.Зазуляк), поступившись лише переможцю.


Третього призера виявив лише шаховий «фотофініш», тобто коефіцієнт Бухльца, за яким кращим став Денис Безчасний, випередивши Марину Сьоміну (у обох тренер Т.Дацюк).


Крім медалей та грамот для призерів усім учасникам в якості утішних призів були надані солодощі.

2
Автор: В. Груздєв
Теги: шахматы Шахи Каисса
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх