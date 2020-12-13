Безкоштовні тести на антиген до COVID-19 робитимуть усім пацієнтам з ознаками ГРЗ – позиція облздраву

Наразі йдеться про обов’язкові швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 – не про обов’язкове ПЛР-тестування
Усім пацієнтам, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань, планується робити безкоштовні тести на COVID-19: дослідження на антиген. Про це сьогодні, 14 грудня, під час апаратної наради в Полтавській ОДА розповів керівник обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак.
За його словами, коло пацієнтів, які підлягають безкоштовному тестуванню, буде розширене відповідно до оновленого МОЗ стандарту медичної допомоги при коронавірусній хворобі.
Він також додав, що, відповідно до нового алгоритму, пункти забору аналізів на COVID-19 мають бути створені на місцях при амбулаторних закладах (сімейної медицини).
Міністерство охорони здоров'я (наказом від 10 грудня 2020 № 2869) оновило стандарт надання медичної допомоги при COVID-19 у частині використання швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. (До швидких тестів належить ІФА.)
Офіційний сайт МОЗ наводить коментар з цього приводу заступника Міністра охорони здоров‘я України Віктора Ляшка.
За його словами, попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 будуть проводити
Водночас Віктор Ляшко зазначив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.