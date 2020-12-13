На Полтавщині за добу зареєстрували 329 нових випадків COVID-19

Одужали 23 жителі області
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в області зареєстрували 329 нових випадків.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 29 450 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 19 034 (+23) жителі області, продовжують лікування 9 810 людей, зокрема 197 дітей.
Всього зареєстровано 606 летальних випадків, нових – 2 (Оржицький, Чорнухинський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 12 123 (117 нових випадків),
- Кременчук – 3 953 (44 нові випадки),
- Горішні Плавні – 1 240,
- Миргород – 1 239,
- Полтавський район – 1 153 (5 нових випадків),
- Лохвицький район – 784 (16 нових випадків),
- Лубни – 758,
- Зіньківський район – 699 (26 нових випадків),
- Пирятинський район – 574,
- Котелевський район – 570,
- Новосанжарський район – 507 (25 нових випадків),
- Глобинський район – 487 (13 нових випадків),
- Кременчуцький район – 486 (3 нові випадки),
- Диканський район – 423 (8 нових випадків),
- Миргородський район – 403,
- Карлівський район – 393 (14 нових випадків),
- Кобеляцький район – 347 (13 нових випадків),
- Шишацький район – 347 (13 нових випадків),
- Хорольський район – 330 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 295 (5 нових випадків),
- Гадяч – 291 (5 нових випадків),
- Великобагачанський район –282,
- Семенівський район – 269,
- Чутівський район – 229,
- Лубенський район – 219,
- Гадяцький район – 208 (2 нові випадки),
- Козельщинський район – 196,
- Машівський район – 189,
- Чорнухинський район – 169 (9 нових випадків),
- Гребінківський район – 156 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 131 (7 нових випадків).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 32,
- Гадяч – 68,
- Гадяцький – 48,
- Глобинський – 85,
- Гребінківський – 48,
- Диканський – 66,
- Зіньківський – 177,
- Карлівський – 44,
- Кобеляцький – 117,
- Козельщинський – 73,
- Горішні Плавні – 384,
- Котелевський – 79,
- Кременчук – 1 496,
- Кременчуцький – 241,
- Лохвицький – 200,
- Лубни – 275,
- Лубенський – 75,
- Машівський – 15,
- Миргород –414,
- Миргородський – 209,
- Новосанжарський – 167,
- Оржицький –55,
- Пирятинський – 272,
- Полтава – 4 229,
- Полтавський – 573,
- Решетилівський – 45,
- Семенівський – 89,
- Хорольський – 62,
- Чорнухинський – 79,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 76.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!