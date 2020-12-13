На Полтавщині за добу зареєстрували 329 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 542

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в області зареєстрували 329 нових випадків.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 29 450 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 19 034 (+23) жителі області, продовжують лікування 9 810 людей, зокрема 197 дітей.





Всього зареєстровано 606 летальних випадків, нових – 2 (Оржицький, Чорнухинський райони).





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 12 123 (117 нових випадків),

Кременчук – 3 953 (44 нові випадки),

Горішні Плавні – 1 240,

Миргород – 1 239,

Полтавський район – 1 153 (5 нових випадків),

Лохвицький район – 784 (16 нових випадків),

Лубни – 758,

Зіньківський район – 699 (26 нових випадків),

Пирятинський район – 574,

Котелевський район – 570,

Новосанжарський район – 507 (25 нових випадків),

Глобинський район – 487 (13 нових випадків),

Кременчуцький район – 486 (3 нові випадки),

Диканський район – 423 (8 нових випадків),

Миргородський район – 403,

Карлівський район – 393 (14 нових випадків),

Кобеляцький район – 347 (13 нових випадків),

Шишацький район – 347 (13 нових випадків),

Хорольський район – 330 (2 нові випадки),

Решетилівський район – 295 (5 нових випадків),

Гадяч – 291 (5 нових випадків),

Великобагачанський район –282,

Семенівський район – 269,

Чутівський район – 229,

Лубенський район – 219,

Гадяцький район – 208 (2 нові випадки),

Козельщинський район – 196,

Машівський район – 189,

Чорнухинський район – 169 (9 нових випадків),

Гребінківський район – 156 (2 нові випадки),

Оржицький район – 131 (7 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 32,

Гадяч – 68,

Гадяцький – 48,

Глобинський – 85,

Гребінківський – 48,

Диканський – 66,

Зіньківський – 177,

Карлівський – 44,

Кобеляцький – 117,

Козельщинський – 73,

Горішні Плавні – 384,

Котелевський – 79,

Кременчук – 1 496,

Кременчуцький – 241,

Лохвицький – 200,

Лубни – 275,

Лубенський – 75,

Машівський – 15,

Миргород –414,

Миргородський – 209,

Новосанжарський – 167,

Оржицький –55,

Пирятинський – 272,

Полтава – 4 229,

Полтавський – 573,

Решетилівський – 45,

Семенівський – 89,

Хорольський – 62,

Чорнухинський – 79,

Чутівський – 17,

Шишацький – 76.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!