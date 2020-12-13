Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу зареєстрували 329 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 542

 

Одужали 23 жителі області

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу в області зареєстрували 329 нових випадків.


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 29 450 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 19 034 (+23) жителі області, продовжують лікування 9 810 людей, зокрема 197 дітей.


Всього зареєстровано 606 летальних випадків, нових – 2 (Оржицький, Чорнухинський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 12 123 (117 нових випадків),
  • Кременчук – 3 953 (44 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 1 240,
  • Миргород – 1 239,
  • Полтавський район – 1 153 (5 нових випадків),
  • Лохвицький район – 784 (16 нових випадків),
  • Лубни – 758,
  • Зіньківський район – 699 (26 нових випадків),
  • Пирятинський район – 574,
  • Котелевський район – 570,
  • Новосанжарський район – 507 (25 нових випадків),
  • Глобинський район – 487 (13 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 486 (3 нові випадки),
  • Диканський район – 423 (8 нових випадків),
  • Миргородський район – 403,
  • Карлівський район – 393 (14 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 347 (13 нових випадків),
  • Шишацький район – 347 (13 нових випадків),
  • Хорольський район – 330 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 295 (5 нових випадків),
  • Гадяч – 291 (5 нових випадків),
  • Великобагачанський район –282,
  • Семенівський район – 269,
  • Чутівський район – 229,
  • Лубенський район – 219,
  • Гадяцький район – 208 (2 нові випадки),
  • Козельщинський район – 196,
  • Машівський район – 189,
  • Чорнухинський район – 169 (9 нових випадків),
  • Гребінківський район – 156 (2 нові випадки),
  • Оржицький район – 131 (7 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 32,
  • Гадяч – 68,
  • Гадяцький – 48,
  • Глобинський – 85,
  • Гребінківський – 48,
  • Диканський – 66,
  • Зіньківський – 177,
  • Карлівський – 44,
  • Кобеляцький – 117,
  • Козельщинський – 73,
  • Горішні Плавні – 384,
  • Котелевський – 79,
  • Кременчук – 1 496,
  • Кременчуцький – 241,
  • Лохвицький – 200,
  • Лубни – 275,
  • Лубенський – 75,
  • Машівський – 15,
  • Миргород –414,
  • Миргородський – 209,
  • Новосанжарський – 167,
  • Оржицький –55,
  • Пирятинський – 272,
  • Полтава – 4 229,
  • Полтавський – 573,
  • Решетилівський – 45,
  • Семенівський – 89,
  • Хорольський – 62,
  • Чорнухинський – 79,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 76.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавщина коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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