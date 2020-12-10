«6 водіїв неправильно носять маски»: які порушення знайшла мерія у кременчуцькому транспорті

Стоячих пасажирів не бачили
Працівники управління транспорту під час рейдів на дотримання карантинного режиму виявили за останній час сім порушень. Про них доповів начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засіданя штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації:
ТЪ поцікавився, а чи не бачили раптом працівники мерії стоячих пасажирів у маршрутках? На це мер Віталій Малецький відповів: мовляв, фотографуйте, повідомляйте маршрут і номер транспортного засобу.
В свою чергу, ми повідомляємо контакти управління транспорту виконкому, куди можна повідомляти про порушення карантинних вимог: