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Кременчук, Коронавірус / Карантин

«6 водіїв неправильно носять маски»: які порушення знайшла мерія у кременчуцькому транспорті

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 306

Стоячих пасажирів не бачили

Працівники управління транспорту під час рейдів на дотримання карантинного режиму виявили за останній час сім порушень. Про них доповів начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засіданя штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації:

- 6 водіїв неправильно носять маски, в одному транспортному засобі не було достатнього запасу масок (для водія — ред.).

ТЪ поцікавився, а чи не бачили раптом працівники мерії стоячих пасажирів у маршрутках? На це мер Віталій Малецький відповів: мовляв, фотографуйте, повідомляйте маршрут і номер транспортного засобу.

В свою чергу, ми повідомляємо контакти управління транспорту виконкому, куди можна повідомляти про порушення карантинних вимог:

  • телефон: 74-39-91;
  • електронна адреса: transport@kremen.gov.ua
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маски коронавірус маршрутки транспорт
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