«6 водіїв неправильно носять маски»: які порушення знайшла мерія у кременчуцькому транспорті

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 306

Працівники управління транспорту під час рейдів на дотримання карантинного режиму виявили за останній час сім порушень. Про них доповів начальник управління транспорту Руслан Івашина під час засіданя штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації:

- 6 водіїв неправильно носять маски, в одному транспортному засобі не було достатнього запасу масок (для водія — ред.).

ТЪ поцікавився, а чи не бачили раптом працівники мерії стоячих пасажирів у маршрутках? На це мер Віталій Малецький відповів: мовляв, фотографуйте, повідомляйте маршрут і номер транспортного засобу.

В свою чергу, ми повідомляємо контакти управління транспорту виконкому, куди можна повідомляти про порушення карантинних вимог: