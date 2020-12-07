Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
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Кременчук92
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Станом на 9 грудня у Кременчуці 1277 активних хворих на COVID-19

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 293

У місті діє 30 карантинних зон

Станом на 9 грудня у Кременчуці налічують 1 277 активних хворих на COVID-19, через що у місті встановлено 30 карантинних зон. Таку інформацію наводить управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.

 

Аби зменшити ризики поширення цієї хвороби, мешканцям міста необхідно суворо дотримуватися заходів санітарної безпеки – зберігати дистанцію під час спілкування з людьми, носити засоби індивідуального захисту, користуватися санітайзерами під час відвідування громадських місць тощо. Все це зменшує ризики інфікування.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона карантинна зона
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