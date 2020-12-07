Станом на 9 грудня у Кременчуці 1277 активних хворих на COVID-19

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Станом на 9 грудня у Кременчуці налічують 1 277 активних хворих на COVID-19, через що у місті встановлено 30 карантинних зон. Таку інформацію наводить управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.

Аби зменшити ризики поширення цієї хвороби, мешканцям міста необхідно суворо дотримуватися заходів санітарної безпеки – зберігати дистанцію під час спілкування з людьми, носити засоби індивідуального захисту, користуватися санітайзерами під час відвідування громадських місць тощо. Все це зменшує ризики інфікування.



