Спортивний Святий Миколай: боксер Сергій Радченко збирає для малюків спортінвентар

Кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм
Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає спортінвентар для для малюків із дитячого будинку - кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм.
Спортсмену надійшло прохання про підтримку від дитячого будинку «Жива перлина», який знаходиться в Онуфріївці. Там зараз проживає 40 дітей, різного віку. У них є потреба в одязі, медикаментах та інших речах. Крім того, серед них є молоді спортсмени з уже хорошими результатами, і їм не вистачає інвентарю для повноцінних тренувань.
Конкретніше про необхідні дітям речі можна дізнатися в інстаграмі Сергія.
Кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм
Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає спортінвентар для для малюків із дитячого будинку - кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм.
Спортсмену надійшло прохання про підтримку від дитячого будинку «Жива перлина», який знаходиться в Онуфріївці. Там зараз проживає 40 дітей, різного віку. У них є потреба в одязі, медикаментах та інших речах. Крім того, серед них є молоді спортсмени з уже хорошими результатами, і їм не вистачає інвентарю для повноцінних тренувань.
Конкретніше про необхідні дітям речі можна дізнатися в інстаграмі Сергія.