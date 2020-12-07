Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Спорт, Кременчуг, Благодійність

Спортивний Святий Миколай: боксер Сергій Радченко збирає для малюків спортінвентар

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 321

Кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм

Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає спортінвентар для для малюків із дитячого будинку - кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм.


Спортсмену надійшло прохання про підтримку від дитячого будинку «Жива перлина», який знаходиться в Онуфріївці. Там зараз проживає 40 дітей, різного віку. У них є потреба в одязі, медикаментах та інших речах. Крім того, серед них є молоді спортсмени з уже хорошими результатами, і їм не вистачає інвентарю для повноцінних тренувань.


Конкретніше про необхідні дітям речі можна дізнатися в інстаграмі Сергія.


- Прохання до всіх охочих - приєднатися до цього збору. Можливо у вас є вже непотрібні речі ваших дітей або щось інше, що є в цьому списку. Так само можна зробити грошовий переказ на карту і ми самостійно докупимо те, чого не вистачатиме. Збір триватиме до 19 грудня. Після чого ми зробимо звіт і з усіма охочими відвеземо все в дитячий будинок.Давайте підтримаємо дітей з незаможних родин, - закликав Радченко.


 

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Сергій Радченко благодійність
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:

Кременчук, Спорт, Кременчуг, Благодійність

Спортивний Святий Миколай: боксер Сергій Радченко збирає для малюків спортінвентар

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 321

Кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм

Кременчуцький боксер Сергій Радченко збирає спортінвентар для для малюків із дитячого будинку - кожен охочий може долучитися і стати спортивним Святим Миколаєм.


Спортсмену надійшло прохання про підтримку від дитячого будинку «Жива перлина», який знаходиться в Онуфріївці. Там зараз проживає 40 дітей, різного віку. У них є потреба в одязі, медикаментах та інших речах. Крім того, серед них є молоді спортсмени з уже хорошими результатами, і їм не вистачає інвентарю для повноцінних тренувань.


Конкретніше про необхідні дітям речі можна дізнатися в інстаграмі Сергія.


- Прохання до всіх охочих - приєднатися до цього збору. Можливо у вас є вже непотрібні речі ваших дітей або щось інше, що є в цьому списку. Так само можна зробити грошовий переказ на карту і ми самостійно докупимо те, чого не вистачатиме. Збір триватиме до 19 грудня. Після чого ми зробимо звіт і з усіма охочими відвеземо все в дитячий будинок.Давайте підтримаємо дітей з незаможних родин, - закликав Радченко.


 

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Сергій Радченко благодійність
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх