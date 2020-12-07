Де й о котрій 9 грудня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
9 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Керченська, 1-32;
- вул. Вільної України, 140-142;
- вул. Якова Петруся, 140, 144;
- вул. Артема Носенка, 2-31;
- просп. Лесі Українки, 65в, 82а;
- просп. Полтавський, 189-275;
- вул. Бориса Чичибабіна, 4-58;
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.