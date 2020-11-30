Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
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Україна12327
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 15 131 новий випадок коронавірусу, на Полтавщині - 606

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 717 Коментарів: 4

 

Одужали 13 383 пацієнти

15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 776 осіб;
  • летальних випадків – 235;
  • одужало – 13 383 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 787 891 особа;
  • одужало – 397 809 осіб;
  • летальних випадків – 13 195;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 76 750 випадків;
  • Вінницька область – 18 271 випадок;
  • Волинська область – 25 465 випадків;
  • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
  • Донецька область – 24 595 випадків;
  • Житомирська область – 31 183 випадки;
  • Закарпатська область – 24 067 випадків;
  • Запорізька область – 34 721 випадок;
  • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
  • Київська область – 41 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 888 випадків;
  • Луганська область – 6 726 випадків;
  • Львівська область – 48 819 випадків;
  • Миколаївська область – 20 358 випадків;
  • Одеська область – 49 131 випадок;
  • Полтавська область – 24 532 випадки;
  • Рівненська область – 32 702 випадки;
  • Сумська область – 32 080 випадків;
  • Тернопільська область – 29 007 випадків;
  • Харківська область – 58 030 випадків;
  • Херсонська область – 11 398 випадків;
  • Хмельницька область – 31 412 випадків;
  • Черкаська область – 25 492 випадки;
  • Чернівецька область – 34 710 випадків;
  • Чернігівська область – 20 327 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 14 476 (+787) жителів області, продовжують лікування 9 533 людини, зокрема 191 дитина.


Всього зареєстровано 523 летальні випадки, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяцький, Глобинський, Кременчуцький, Новосанжарський, Решетилівський, Чутівський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 606.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 547 (139 нових випадків),
  • Кременчук – 3 269 (111 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 018 (20 нових випадків),
  • Миргород – 981 (32 нові випадки),
  • Полтавський район – 954 (36 нових випадків),
  • Лохвицький район – 627 (55 нових випадків),
  • Лубни – 618 (24 нові випадки),
  • Зіньківський район – 566 (20 нових випадків),
  • Котелевський район – 522 (13 нових випадків),
  • Глобинський район – 418 (2 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 407 (12 нових випадків),
  • Пирятинський район – 384 (23 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 374 (10 нових випадків),
  • Диканський район – 353,
  • Шишацький район – 293 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 288 (16 нових випадків),
  • Хорольський район – 268,
  • Кобеляцький район – 267 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 263 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 256 (3 нові випадки),
  • Решетилівський район – 239,
  • Гадяч – 237,
  • Семенівський район – 189 (2 нові випадки),
  • Чутівський район – 189 (4 нові випадки),
  • Лубенський район – 188 (4 нових випадків),
  • Гадяцький район – 170,
  • Машівський район – 157 (13 нових випадків),
  • Козельщинський район – 154 (13 нових випадків),
  • Гребінківський район – 130 (5 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 118 (32 нові випадки),
  • Оржицький район – 88 (5 нових випадків).

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 42,
  • Гадяч – 75,
  • Гадяцький – 53,
  • Глобинський – 94,
  • Гребінківський – 34,
  • Диканський – 28,
  • Зіньківський – 100,
  • Карлівський – 41,
  • Кобеляцький – 85,
  • Козельщинський – 48,
  • Горішні Плавні – 355,
  • Котелевський – 130,
  • Кременчук – 1 561,
  • Кременчуцький – 194,
  • Лохвицький – 168,
  • Лубни – 207,
  • Лубенський – 76,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 378,
  • Миргородський – 142,
  • Новосанжарський – 135,
  • Оржицький – 31,
  • Пирятинський – 178,
  • Полтава – 4 489,
  • Полтавський – 492,
  • Решетилівський – 50,
  • Семенівський – 68,
  • Хорольський – 55,
  • Чорнухинський – 58,
  • Чутівський – 31,
  • Шишацький – 85.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

83
Juja:
Сьогодні, 11:06

Новый карантин будет с 1 по 21 января.


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403
Туся:
Сьогодні, 12:05

захворіла моя колега.  Додзвонитися до сім. лікаря не змогла. З високою темпер. та низкою короновірусних симптомів пішла в поліклінику, що на Бутиріна. В черзі чоловік сто.   Половина таких же страшенно хворих. Дістанція- нуль. З правил безпеки, тільки маски, і то, в деяких на бороді, бо дихати важко. З десятої ранку в кабінет потрапила тільки о п,ятій годині вечора. Лікарчиня не слухала, не дивилася на знімок, щоправда, одразу дала лікарняний і відправила додому. а, вдома два варіанта, чи пронесе, чи доб,є. А. вночі температура 39. Я завжди була обурена поведінкою наших лікарів, бо вони усі без винятку,  допомогають, коли їм заплатиш, та зараз вже не добираю слів, бо їм теж не солодко. Хворі просто покинуті на призволяще. Жахливі речі відбуваються в нашій кременчуцькій медицині. Хто повинен навести хоча б якийсь порядок, чи відповісти за отакі неподобства?? І в мене питання, якщо захворіє мер, його зами, головний лікар, головний поліцай, та інші головні чини Кременчука, то також підуть самотужки в полікл. та сидітимуть у довжелезній черзі до лікаря? А, ковіт милосердний до великих чинуш, він їм надасть тільки легенького присмаку хвороби......


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StarПёр:
Сьогодні, 12:22

Цитата: Туся
Хто повинен навести хоча б якийсь порядок, чи відповісти за отакі неподобства??

 

73% виборців квартального дегенерата, та 43% виборців партії "Слуга урода". Саме вони на чолі із віртуозом цюцюркової гри на роялі. Вони робили це разом. Треба нести відповідальність за свій вибір. 

Якшо ваша колега належить до вище згаданної категорії, то у якості лікування нехай ще раз подивиться серіал Слуга урода, дебати "на стадіоні", Вечірній квартал, дібільні відосікі хворого Зеленського з Феофанії, та його віртуозну гру на роялі. Це так весело!

Якшо ваша колега не належить до вище згаданної категорії, то це тількі співчуття. 


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2 448
zzzzzz:
Сьогодні, 12:25

Цитата: StarПёр
серіал
ще можна сватов тричі на день-кажуть допомагає.


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