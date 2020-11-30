В Україні за добу виявили 15 131 новий випадок коронавірусу, на Полтавщині - 606

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15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 776 осіб;

летальних випадків – 235;

одужало – 13 383 особи;

здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 787 891 особа;

одужало – 397 809 осіб;

летальних випадків – 13 195;

проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 76 750 випадків;

Вінницька область – 18 271 випадок;

Волинська область – 25 465 випадків;

Дніпропетровська область – 42 224 випадки;

Донецька область – 24 595 випадків;

Житомирська область – 31 183 випадки;

Закарпатська область – 24 067 випадків;

Запорізька область – 34 721 випадок;

Івано-Франківська область – 38 588 випадків;

Київська область – 41 415 випадків;

Кіровоградська область – 5 888 випадків;

Луганська область – 6 726 випадків;

Львівська область – 48 819 випадків;

Миколаївська область – 20 358 випадків;

Одеська область – 49 131 випадок;

Полтавська область – 24 532 випадки;

Рівненська область – 32 702 випадки;

Сумська область – 32 080 випадків;

Тернопільська область – 29 007 випадків;

Харківська область – 58 030 випадків;

Херсонська область – 11 398 випадків;

Хмельницька область – 31 412 випадків;

Черкаська область – 25 492 випадки;

Чернівецька область – 34 710 випадків;

Чернігівська область – 20 327 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 14 476 (+787) жителів області, продовжують лікування 9 533 людини, зокрема 191 дитина.





Всього зареєстровано 523 летальні випадки, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяцький, Глобинський, Кременчуцький, Новосанжарський, Решетилівський, Чутівський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 606.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 10 547 (139 нових випадків),

Кременчук – 3 269 (111 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 018 (20 нових випадків),

Миргород – 981 (32 нові випадки),

Полтавський район – 954 (36 нових випадків),

Лохвицький район – 627 (55 нових випадків),

Лубни – 618 (24 нові випадки),

Зіньківський район – 566 (20 нових випадків),

Котелевський район – 522 (13 нових випадків),

Глобинський район – 418 (2 нові випадки),

Новосанжарський район – 407 (12 нових випадків),

Пирятинський район – 384 (23 нові випадки),

Кременчуцький район – 374 (10 нових випадків),

Диканський район – 353,

Шишацький район – 293 (6 нових випадків),

Миргородський район – 288 (16 нових випадків),

Хорольський район – 268,

Кобеляцький район – 267 (2 нові випадки),

Карлівський район – 263 (4 нові випадки),

Великобагачанський район – 256 (3 нові випадки),

Решетилівський район – 239,

Гадяч – 237,

Семенівський район – 189 (2 нові випадки),

Чутівський район – 189 (4 нові випадки),

Лубенський район – 188 (4 нових випадків),

Гадяцький район – 170,

Машівський район – 157 (13 нових випадків),

Козельщинський район – 154 (13 нових випадків),

Гребінківський район – 130 (5 нових випадків),

Чорнухинський район – 118 (32 нові випадки),

Оржицький район – 88 (5 нових випадків).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 42,

Гадяч – 75,

Гадяцький – 53,

Глобинський – 94,

Гребінківський – 34,

Диканський – 28,

Зіньківський – 100,

Карлівський – 41,

Кобеляцький – 85,

Козельщинський – 48,

Горішні Плавні – 355,

Котелевський – 130,

Кременчук – 1 561,

Кременчуцький – 194,

Лохвицький – 168,

Лубни – 207,

Лубенський – 76,

Машівський – 50,

Миргород – 378,

Миргородський – 142,

Новосанжарський – 135,

Оржицький – 31,

Пирятинський – 178,

Полтава – 4 489,

Полтавський – 492,

Решетилівський – 50,

Семенівський – 68,

Хорольський – 55,

Чорнухинський – 58,

Чутівський – 31,

Шишацький – 85.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!