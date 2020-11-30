В Україні за добу виявили 15 131 новий випадок коронавірусу, на Полтавщині - 606

15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 776 осіб;
- летальних випадків – 235;
- одужало – 13 383 особи;
- здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 787 891 особа;
- одужало – 397 809 осіб;
- летальних випадків – 13 195;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 76 750 випадків;
- Вінницька область – 18 271 випадок;
- Волинська область – 25 465 випадків;
- Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
- Донецька область – 24 595 випадків;
- Житомирська область – 31 183 випадки;
- Закарпатська область – 24 067 випадків;
- Запорізька область – 34 721 випадок;
- Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
- Київська область – 41 415 випадків;
- Кіровоградська область – 5 888 випадків;
- Луганська область – 6 726 випадків;
- Львівська область – 48 819 випадків;
- Миколаївська область – 20 358 випадків;
- Одеська область – 49 131 випадок;
- Полтавська область – 24 532 випадки;
- Рівненська область – 32 702 випадки;
- Сумська область – 32 080 випадків;
- Тернопільська область – 29 007 випадків;
- Харківська область – 58 030 випадків;
- Херсонська область – 11 398 випадків;
- Хмельницька область – 31 412 випадків;
- Черкаська область – 25 492 випадки;
- Чернівецька область – 34 710 випадків;
- Чернігівська область – 20 327 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 532 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 14 476 (+787) жителів області, продовжують лікування 9 533 людини, зокрема 191 дитина.
Всього зареєстровано 523 летальні випадки, нових – 13 (Кременчук – 3; Полтава – 2; Полтавський район – 2; Гадяцький, Глобинський, Кременчуцький, Новосанжарський, Решетилівський, Чутівський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 606.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 547 (139 нових випадків),
- Кременчук – 3 269 (111 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 018 (20 нових випадків),
- Миргород – 981 (32 нові випадки),
- Полтавський район – 954 (36 нових випадків),
- Лохвицький район – 627 (55 нових випадків),
- Лубни – 618 (24 нові випадки),
- Зіньківський район – 566 (20 нових випадків),
- Котелевський район – 522 (13 нових випадків),
- Глобинський район – 418 (2 нові випадки),
- Новосанжарський район – 407 (12 нових випадків),
- Пирятинський район – 384 (23 нові випадки),
- Кременчуцький район – 374 (10 нових випадків),
- Диканський район – 353,
- Шишацький район – 293 (6 нових випадків),
- Миргородський район – 288 (16 нових випадків),
- Хорольський район – 268,
- Кобеляцький район – 267 (2 нові випадки),
- Карлівський район – 263 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район – 256 (3 нові випадки),
- Решетилівський район – 239,
- Гадяч – 237,
- Семенівський район – 189 (2 нові випадки),
- Чутівський район – 189 (4 нові випадки),
- Лубенський район – 188 (4 нових випадків),
- Гадяцький район – 170,
- Машівський район – 157 (13 нових випадків),
- Козельщинський район – 154 (13 нових випадків),
- Гребінківський район – 130 (5 нових випадків),
- Чорнухинський район – 118 (32 нові випадки),
- Оржицький район – 88 (5 нових випадків).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 42,
- Гадяч – 75,
- Гадяцький – 53,
- Глобинський – 94,
- Гребінківський – 34,
- Диканський – 28,
- Зіньківський – 100,
- Карлівський – 41,
- Кобеляцький – 85,
- Козельщинський – 48,
- Горішні Плавні – 355,
- Котелевський – 130,
- Кременчук – 1 561,
- Кременчуцький – 194,
- Лохвицький – 168,
- Лубни – 207,
- Лубенський – 76,
- Машівський – 50,
- Миргород – 378,
- Миргородський – 142,
- Новосанжарський – 135,
- Оржицький – 31,
- Пирятинський – 178,
- Полтава – 4 489,
- Полтавський – 492,
- Решетилівський – 50,
- Семенівський – 68,
- Хорольський – 55,
- Чорнухинський – 58,
- Чутівський – 31,
- Шишацький – 85.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!