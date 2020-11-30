«Кремінь» програв «Волині», але зміг забити гол престижу

Вчора, 15:02 Переглядів: 1 129 Коментарів: 2









































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 30 листопада, футболісти «Кременя» зіграли заключну гру в осінній частині чемпіонату. У матчі проти луцької «Волині» підопічні Олександра Головка програли хрестоносцям.





На відміну від «Кременя», який зіграв усі 16 календарних ігор, у «хрестоносців» дві поспіль пропущені гри через коронавірус в командах суперників («Прикарпаття» та «Чорноморець»).





«Кремінь» - «Волинь» - 1:2

Голи: Зубков 82 - Чеботаєв 53 (автогол), Оринчак 55 (пенальті)

«Кремінь»: Олійник, Брюхов (Геловані, 56), Зубков, Сантос (Курелєх 71), Чеботаєв, Норенков, Да Сильва, Головко, Островський, Сорокін, Кривенко (Бичков 60) Запасні: Данкович, Мурашов, Молько, Мягков. Головний тренер: Олександр Головко

«Волинь»: Неділько, Сімінін, Войтіховський, Болденков (Приндета 31), Цюпа, Приймак, Чачуа (Никитюк 90+3), Ляшенко (Кизилатеш 64), Протасов, Хоменко (Мартинюк 78), Оринчак. Запасні: Коркодим, Сікорський, Бондаренко, Кобзар. Головний тренер: Василь Сачко





Головний арбітр: Ігор Бич (Київ)

Арбітри: Денис Кєскюла (Дніпропетровська обл.) та Максим Левченко (Кривий Ріг)

4-й арбітр: Павло Плєшко (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Валерій Лисакевич (Харків)

«Кремінь» за останні два місяці не зіграв оптимальним складом й цього разу тренерському штабу господарів довелося збирати з того хто залишився «в живих». Євген Мурашов та Павло Мягков перед грою були з високою температурою; Луїс Фернандо, Денис Галата, Сергій Білоус, Станіслав Куліш - не змогли завершити перше коло через травми. Тому на поле після тривалої хвороби та без ігрової практики повернулися Олександр Головко та Валерій Курелєх.





У «Волині» були точкові зміни, де на полі були присутні одразу двоє нападників Хомченко та Оринчак. Також у воротах вперше з початку чемпіонату зіграв Віталій Неділько.





«Хрестоносці» активно розпочали матч, не точно у ворота господарів пробили Протасов, Оринчак та Цюпа зі штрафного. У «Кременя» небезпечні моменти біля воріт скперника створили Брюхов, Сорокін та Островський. На 30 хв «Волинь» через травму Болденкова змушена була провести змушену заміну, на поле вийшов Протасов, який за кілька хвилин віддав розрізну передачу на Чачуа. Наш голкіпер Андрій Олійник виграв дуель й команди на перерву пішли з нулями на табло.





У другому таймі гості першими кинулися в атаку, Андрій Ляшенко пробивав з близької відстані, але Олійник у неймовірному сейві врятував свою команду. На 53 хв «хрестоносці» відкрили рахунок: після подачі Чачуа зі штрафного Чеботаєв у верховій боротьбі черкнув головою м'яч, який залетів у власні ворота – 0:1. За хвилину арбітр у спірному моменті призначає пенальті у наші ворота. Арбітр угледів порушення після того як Оринчак в падінні пробив у дальню штангу. Той же Богдан Оринчак спокійно реалізував одинадцятиметровий - 0:2. Тренерський штаб «Кременя» одразу провів ряд замін, який дав короткочасний результат. Руслан Зубков після подачі Бичкова з флангу ударом головою пробив у дальній кут воріт – 1:2. Проте чисельні травми та коротка лавка запасних не дозволила «Кременю» відновити паритет в матчі.









Цікаво, що на матч вболівальники приїхали на синьому тракторі. Через робочий час чисельність вболівальників була невеликою, проте вони креативно підтримали «Кремінь». Фанати господарів розташувалися на тракторі прямо під парканом.





Коментарі головних тренерів команд після матчу:

Головний тренер «Волині» Василь Сачко:

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- Вітаю всіх із закінчення футбольного року. Мені завжди приємно приїздити до Кременчука, тому що це для мене не чуже місто – воно зв’язане з Полтавою, з Олегом Бабаєвим, у мене тут багато друзів та просто чудових людей. Це чудове місто, футбольне місто. І сьогодні якраз так сталося, що останню гру ми проводили якраз проти «Кременя». Завдання було – виграти, і ми його виконали. Було нелегко, адже тут з приходом вашого тренера змінилась якість гри та її малюнок, тим паче, першу гру в Луцьку ми програли, тому хотілося реабілітуватися, повернути втрачене – і нам сьогодні це вдалося.

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Ми були зацікавлені в тому, щоб дограти ігри цього року, однак обставини склалися так, що це була крайня гра цього року. Зараз ми хочемо зустрітися з керівництвом клубу, визначитися по зборах, по підсиленню команди, і готуватися уже до продовження чемпіонату.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Агробізнес" 15 10 1 4 29-13 31 2 "Верес" 14 9 3 2 22-8 30 3 "Чорноморець" 14 8 4 2 22-10 28 4 "Гірник-Спорт" 15 8 2 5 25-21 26 5 "Металіст 1925" 15 7 4 4 12-12 25 6 "Миколаїв" 15 7 4 4 26-12 25 7 "Волинь" 13 7 3 3 18-12 24 8 "Оболонь" 14 7 1 6 24-14 22 9 "Альянс" 13 6 2 5 16-13 20 10 "Полісся" 14 5 4 5 15-14 19 11 "Нива" Т 16 4 6 6 18-25 18 12 "Кремінь" 16 5 3 8 15-23 18 13 "ВПК-Агро" 14 4 1 9 14-28 13 14 "Прикарпаття" 13 3 3 7 9-19 12 15 "Авангард" 14 2 2 10 9-27 8 16 "Кристал" 15 1 1 13 11-34 4

Осінню частину чемпіонату «Кремінь» завершує на 12 місці в турнірній таблиці.