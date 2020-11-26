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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі педагоги-позашкільники перемогли у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Острів злагоди»

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 350

 

Номінація «Народні майстри»

Педагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти стали переможцями Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Острів злагоди», що проводився у Запоріжжі за підтримки уряду Болгарії. Про це інформує департамент освіти Кременчука.

 
Лауреатами І ступеня у номінації «Народні майстри» є:

  • Юлія Черкасова, керівниця гуртка виготовлення сувенірів;
  • Світлана Устименко, керівниця гуртка виготовлення сувенірів;
  • Дмитро Король, керівник гуртка «Народна творчість»;
  • Геннадій Устименко, керівник гуртка історико-стендового моделювання.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: департамент освіти Кременчука
Теги: конкурс фестиваль творчество педагоги
компанія «Інтера Люкс»

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