Кременчуцькі педагоги-позашкільники перемогли у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Острів злагоди»

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 350

Педагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти стали переможцями Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Острів злагоди», що проводився у Запоріжжі за підтримки уряду Болгарії. Про це інформує департамент освіти Кременчука.



Лауреатами І ступеня у номінації «Народні майстри» є: