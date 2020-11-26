Кременчуцькі педагоги-позашкільники перемогли у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Острів злагоди»
Сьогодні, 08:18
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Номінація «Народні майстри»
Педагоги Кременчуцького міського центру позашкільної освіти стали переможцями Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Острів злагоди», що проводився у Запоріжжі за підтримки уряду Болгарії. Про це інформує департамент освіти Кременчука.
Лауреатами І ступеня у номінації «Народні майстри» є:
- Юлія Черкасова, керівниця гуртка виготовлення сувенірів;
- Світлана Устименко, керівниця гуртка виготовлення сувенірів;
- Дмитро Король, керівник гуртка «Народна творчість»;
- Геннадій Устименко, керівник гуртка історико-стендового моделювання.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: департамент освіти Кременчука