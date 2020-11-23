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Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Кременчуці зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 352 Коментарів: 1

На жаль, один пацієнт помер

Сьогодні, 24 листопада, в Кременчуці зареєстрували 50 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 30 жінок віком від 27 до 89 років, 19 чоловіків віком від 22 до 85 років та однорічна дитина. 44 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 6 - лікуються в інфекційних шпиталях.


За всіма випадками проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужали 116 осіб. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 2 601 випадок: одужало 1 496, померло 75.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 388
zzzzzz:
Сьогодні, 21:26

За всіма випадками проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних. 

не видал таких расследований, у меня ребенок контактный был и что? кто то ему тест делал? бред. Ничего не проводится и не выясняется.


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