На прохання читачів: новий графік тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 068

Додалася кількість рейсів, тепер повних рейсів сім

Тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку, змінив графік руху. Збільшилася й кількість рейсів – тепер повних рейсів сім (раніше було шість).









На прохання наших читачів повідомляємо новий графік руху тролейбуса, який нам надали в мерії Кременчука.