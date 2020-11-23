На прохання читачів: новий графік тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку

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Додалася кількість рейсів, тепер повних рейсів сім
Тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку, змінив графік руху. Збільшилася й кількість рейсів – тепер повних рейсів сім (раніше було шість).
На прохання наших читачів повідомляємо новий графік руху тролейбуса, який нам надали в мерії Кременчука.