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На прохання читачів: новий графік тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 068

 

Додалася кількість рейсів, тепер повних рейсів сім

Тролейбуса №5А+, що ходить у Кохнівку, змінив графік руху. Збільшилася й кількість рейсів – тепер повних рейсів сім (раніше було шість).


 


На прохання наших читачів повідомляємо новий графік руху тролейбуса, який нам надали в мерії Кременчука.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Кохнівка графік руху
компанія «Інтера Люкс»

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