Комунальникам Кременчука підкинули грошей на зарплату — за рахунок грошей на дороги

Кошти перерозподілили з капремонту внутрішньоквартальних проходів та проїздів
Виконком Кременчуцької міськради зменшив на 8,25 млн грн фінансування об'єктів бюджету розвитку по галузі житлово-комунальне господарство. Рішення ухвалили на засіданні 20 листопада. З бюджету розвитку фінансуються, зокрема, капітальні ремонти.
Зокрема, зменшене фінансування на такі потреби:
- на 3 млн грн - сума, призначена на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів;
- на 1,3 мільйона — сума, призначена на капітальний ремонт доріг;
- на 1,9 млн грн — кошти для КП «Теплоенерго», призначені на заміну мереж.
Також зменшене фінансування низки інших статей та водоканалу — як пояснили у департаменті ЖКГ, підприємству вистачить власних коштів, у тому числі й на те, щоб заплатити кредит Світовому банк, який брали на енергоефективне обладнання.
Натомість гроші перерозподілили на інші потреби, зокрема:
- 3,8 млн грн отримає КП «Благоустрій Кременчука»; як пояснила Катерина Бутенко, заступник директора департаменту ЖКГ, ці кошти призначені на зарплату працівників, підприємству не вистачало їх до кінця року;
- майже 300 тисяч гривень отримає на зарплату і КГЖЕП «Автозаводське», яке є балансоутримувачем низки комунальних приміщень;
- 3,4 млн грн піде на оплату електроенергії та матеріалів для КП «Міськсвітло», яке займається вуличним освітленням та утримує світлофори.
Також частина перерозподілених грошей піде на утримання КП «Спецсервіс-Кременчук», яке опікується безпритульними тваринами; на придбання засобів спецзахисту для КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг»; на комунальні об'єкти, по яких вже виконаня роботи, але й досі є борги перед підрядниками.
Раніше на депутатських комісіях з питань ЖКГ та з питань бюджету депутати активно обстоювали ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів. Але, як пояснюють у ДЖКГ — із запланованими цьогоріч роботами не встигають — та й коштів на всі плани все одно не вистачить.
- Грошей в повному обсязі не було. Об'єкти включили, сподіваючись, що потім будуть гроші. Але, враховуючи невиконання бюджету, додаткових коштів не було. У нас в планах були три об'єкти — але коштів на них не вистачить, тому й розпочинати капремонти немає сенсу. Проєкти ми зробили — але включати на фінансування вже будемо в наступному році. Тому зараз ми забираємо ці гроші на зарплату «Благоустрою», - прокоментувала Катерина Бутенко.