Комунальникам Кременчука підкинули грошей на зарплату — за рахунок грошей на дороги

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 685 Коментарів: 2

Виконком Кременчуцької міськради зменшив на 8,25 млн грн фінансування об'єктів бюджету розвитку по галузі житлово-комунальне господарство. Рішення ухвалили на засіданні 20 листопада. З бюджету розвитку фінансуються, зокрема, капітальні ремонти.



Зокрема, зменшене фінансування на такі потреби:

на 3 млн грн - сума, призначена на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів;

на 1,3 мільйона — сума, призначена на капітальний ремонт доріг;

на 1,9 млн грн — кошти для КП «Теплоенерго», призначені на заміну мереж.

Також зменшене фінансування низки інших статей та водоканалу — як пояснили у департаменті ЖКГ, підприємству вистачить власних коштів, у тому числі й на те, щоб заплатити кредит Світовому банк, який брали на енергоефективне обладнання.



Натомість гроші перерозподілили на інші потреби, зокрема:

3,8 млн грн отримає КП «Благоустрій Кременчука»; як пояснила Катерина Бутенко, заступник директора департаменту ЖКГ, ці кошти призначені на зарплату працівників, підприємству не вистачало їх до кінця року;

майже 300 тисяч гривень отримає на зарплату і КГЖЕП «Автозаводське», яке є балансоутримувачем низки комунальних приміщень;

3,4 млн грн піде на оплату електроенергії та матеріалів для КП «Міськсвітло», яке займається вуличним освітленням та утримує світлофори.



Також частина перерозподілених грошей піде на утримання КП «Спецсервіс-Кременчук», яке опікується безпритульними тваринами; на придбання засобів спецзахисту для КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг»; на комунальні об'єкти, по яких вже виконаня роботи, але й досі є борги перед підрядниками.



Раніше на депутатських комісіях з питань ЖКГ та з питань бюджету депутати активно обстоювали ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів. Але, як пояснюють у ДЖКГ — із запланованими цьогоріч роботами не встигають — та й коштів на всі плани все одно не вистачить.





- Грошей в повному обсязі не було. Об'єкти включили, сподіваючись, що потім будуть гроші. Але, враховуючи невиконання бюджету, додаткових коштів не було. У нас в планах були три об'єкти — але коштів на них не вистачить, тому й розпочинати капремонти немає сенсу. Проєкти ми зробили — але включати на фінансування вже будемо в наступному році. Тому зараз ми забираємо ці гроші на зарплату «Благоустрою», - прокоментувала Катерина Бутенко.