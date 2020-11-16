Два історичні будинки Кременчука внесуть до об’єктів культурної спадщини

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 142

18 листопада уклали договір на розробку пакету облікової документації на об’єкти культурної спадщини. Це перший крок, щоб колишній будинок купця Шапошнікова по вул. Софіївській, 1 та будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна по вул. І.Приходька, 43 внесли до об’єктів культурної спадщини.





На фото будинок купця Шапошнікова по вул. Софіївській





За інформацією на сайті державних закупівель Прозорро, роботи виконує ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спадщина».





Нагадаємо, що на початку листопада на засіданні міськвиконкому затвердили проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради».





Згідно з ним з цільового фонду міської ради мають виділити 48 900 грн Управлінню культури і туризму у рахунок поточних надходжень для виготовлення облікової документації на два об’єкти культурної спадщини.