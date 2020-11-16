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Кременчук, Культура, Топ-новость

Два історичні будинки Кременчука внесуть до об’єктів культурної спадщини

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 142

 

Догорір уклали з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спадщина»

18 листопада уклали договір на розробку пакету облікової документації на об’єкти культурної спадщини. Це перший крок, щоб колишній будинок купця Шапошнікова по вул. Софіївській, 1 та будинок купця 1-ї гільдії Г.Чуркіна по вул. І.Приходька, 43 внесли до об’єктів культурної спадщини.


 

На фото будинок купця Шапошнікова по вул. Софіївській


За інформацією на сайті державних закупівель Прозорро, роботи виконує ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спадщина».


Нагадаємо, що на початку листопада на засіданні міськвиконкому затвердили проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради Управлінню культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради».


Згідно з ним з цільового фонду міської ради мають виділити 48 900 грн Управлінню культури і туризму у рахунок поточних надходжень для виготовлення облікової документації на два об’єкти культурної спадщини.

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Автор: Альона Душенко
Теги: история История Кременчуга історична спадщина архитектурный памятник
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