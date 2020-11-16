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За жовтень кременчуцькі батьки витратили на аліменти майже 200 тисяч гривень

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Це найбільше в області

За жовтень кременчуцькі батьки витратили на аліменти майже 200 тисяч гривень - це найбільше в області, повідомляє пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.


Батьки, котрі не перераховують у визначені строки дитячі кошти, збільшують не лише суму заборгованості, а й вірогідність настання для себе неприємних наслідків. Внесення відомостей до Єдиного реєстру боржників, арешт банківських рахунків та майна, обмеження деяких прав, адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність – правові санкції, що чекають на осіб, які свідомо відмовляються виконувати батьківський обов’язок.


Завдяки професійному застосуванню законодавчих важелів впливу державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) досягають певних результатів у питання погашення аліментних коштів. Так, у жовтні 2020 року за сумою стягнень по одному виконавчому провадженню на Полтавщині було повернуто:

  • Крюківським відділом державної виконавчої служби у Кременчуці – понад 126 тисяч гривень;
  • Автозаводським віддіом державної виконавчої служби у Кременчуці – понад 73 тисячі гривень;
  • Гадяцьким відділом державної виконавчої служби – 46 тисяч гривень.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
компанія «Інтера Люкс»

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