За жовтень кременчуцькі батьки витратили на аліменти майже 200 тисяч гривень

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За жовтень кременчуцькі батьки витратили на аліменти майже 200 тисяч гривень - це найбільше в області, повідомляє пресслужба Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.





Батьки, котрі не перераховують у визначені строки дитячі кошти, збільшують не лише суму заборгованості, а й вірогідність настання для себе неприємних наслідків. Внесення відомостей до Єдиного реєстру боржників , арешт банківських рахунків та майна, обмеження деяких прав, адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність – правові санкції, що чекають на осіб, які свідомо відмовляються виконувати батьківський обов’язок.





Завдяки професійному застосуванню законодавчих важелів впливу державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) досягають певних результатів у питання погашення аліментних коштів. Так, у жовтні 2020 року за сумою стягнень по одному виконавчому провадженню на Полтавщині було повернуто: