«Дистанція нас перемолола, але не зламала»: головний коп Кременчука здолав 52 км болю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 135

8 годин 33 хвилини бігу та 52 км 530 метрів по місцевості. Круті підйоми, рівнина, пісочні гори, бархани, кучугури уздовж Дніпра — все це позаду. Очільник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко взяв участь в Ультрамарафоні.

Офіційний старт відмінили, проте учасники не здавалися і подолали дистанцію без пунктів харчування, відсутності розмітки, що в темряві виявилося проблемою в гущавині лісу.

- Дистанція нас перемолола, але не зламала, – поділився своїми враженнями від проходження дистанції керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко на своїй сторінці в фейсбуці.

Також він зауважив, що повинна бути дисципліна, вона необхідна як фундамент, як хребет, як основа всього.

- Дисципліна — корінь всіх гарних якостей. Двигун, який використовується кожен день. Основний принцип, який долає лінь, втому, хворобу і сотні інших причин сказати — ні. Дисципліна перемагає нескінченні відмовки, які твердять: не сьогодні; не зараз; мені потрібен відпочинок; зроблю це завтра; погано себе почуваю... Є тільки один шлях, одне слово, одна якість — дисципліна. Все починається з дисципліни. Такий шлях! Ти можеш більше, – зазначив Олександр Борзенко.