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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

В освітніх закладах Кременчука на коронавірус захворіло 7 працівників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 200 Коментарів: 1

 

Нові випадки коронавірусної інфекції зафіксували у п'яти дитсадках, медколеджі та гімназії №1

У Кременчуці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусної інфекції в освітніх закладах, про що сповістив департаменту освіти і науки Полтавської ОДА у добовому зведенні за 9 листопада.


Захворіли по одному не педагогічному працівнику у дитсадках нашого міста:

  • ДНЗ (ясла-садок) №63;
  • ДНЗ (ясла-садок) №55;
  • ДНЗ (ясла-садок) №78;
  • ДНЗ (ясла-садок) №25;
  • ДНЗ (ясла-садок) №18.

Через підтверджені випадки у дитячих садках №63, 55 і 18 по одній групі відправили на карантин до 13 листопада.


Також з довідки стало відомо, що у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені В.І. Литвиненка COVID-19 діагностували у одного педагога та у одного – у гімназії №1.


Крім того, у Малокохнівській ЗОШ І-ІІ ст. Кременчуцької РДА педпрацівник інфікувався коронавірусом, увесь заклад повністю закрили на карантин до 23 листопада.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус медколледж гимназия детский сад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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oleg75569:
Сьогодні, 13:41

А что кроме учителей никто не болеет? Почему отчеты только про них? Почему еще ни один кассир Маркет Опта не заболел? Где больные полицейские и прочие? Ни один Маркет еще не закрыли на двухнедельный карантин. Как такое возможно?

Так признайтесь же, что все остальные просто делают тесты у частников за счет начальства, потому что эти тесты в официальную статистику не входят и никто не заставит весь магазин идти на самоизоляцию. Прибыль превише всего

 

 


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