В освітніх закладах Кременчука на коронавірус захворіло 7 працівників

У Кременчуці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусної інфекції в освітніх закладах, про що сповістив департаменту освіти і науки Полтавської ОДА у добовому зведенні за 9 листопада.
Захворіли по одному не педагогічному працівнику у дитсадках нашого міста:
Через підтверджені випадки у дитячих садках №63, 55 і 18 по одній групі відправили на карантин до 13 листопада.
Також з довідки стало відомо, що у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені В.І. Литвиненка COVID-19 діагностували у одного педагога та у одного – у гімназії №1.
Крім того, у Малокохнівській ЗОШ І-ІІ ст. Кременчуцької РДА педпрацівник інфікувався коронавірусом, увесь заклад повністю закрили на карантин до 23 листопада.