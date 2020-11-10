В освітніх закладах Кременчука на коронавірус захворіло 7 працівників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 200 Коментарів: 1

Нові випадки коронавірусної інфекції зафіксували у п'яти дитсадках, медколеджі та гімназії №1

У Кременчуці продовжують фіксувати нові випадки коронавірусної інфекції в освітніх закладах, про що сповістив департаменту освіти і науки Полтавської ОДА у добовому зведенні за 9 листопада.





Захворіли по одному не педагогічному працівнику у дитсадках нашого міста:

ДНЗ (ясла-садок) №63;

ДНЗ (ясла-садок) №55;

ДНЗ (ясла-садок) №78;

ДНЗ (ясла-садок) №25;

ДНЗ (ясла-садок) №18.

Через підтверджені випадки у дитячих садках №63, 55 і 18 по одній групі відправили на карантин до 13 листопада.





Також з довідки стало відомо, що у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені В.І. Литвиненка COVID-19 діагностували у одного педагога та у одного – у гімназії №1.





Крім того, у Малокохнівській ЗОШ І-ІІ ст. Кременчуцької РДА педпрацівник інфікувався коронавірусом, увесь заклад повністю закрили на карантин до 23 листопада.