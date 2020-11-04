Дар'я Стеценко з Кременчука презентуватиме книгу «Різдвяна симфонія» на конкурсі МАНУ

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 259

Кременчужанка Дар'я Стеценко - юна письменниця, яка захищає Полтавську область на Всеукраїнському рівні і презентує свою другу книгу– повість «Різдвяна симфонія».





Дівчина бере участь у фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2020 році.





16-річна Дар'я Стеценко рано почала писати й у 13 років написала перший роман «Ключі Атлантиди». Поштовхом для написання книг стала участь у бібліотечному конкурсі в Кременчуці. Дар'я тоді захищала улюблений твір - «Книга Часодії».





Кременчужанка - творча особистість. З 4 років дівчина малює й її зображення прикрашають книгу «Різдвяна симфонія». Дар'я багато читає та не пропускає книжкові новинки. Юна письменниця багато подорожує й встигла ознайомитися з 20-ма країнами світу. Її захоплення й світогляд дивовижно поєднуються у творчості.





У повісті «Різдвяна симфонія» зображено головну героїню - Амелі, яка зневірилася й перестала помічати навколо себе дива, а відтак буденність життя та проблеми вбивали її творчу особистість і віру у чари. Усі дива, натхнення та здатність дивитися на світ під іншим кутом повертаються до Амелі, коли вона зустрічає загадкового незнайомця, генія музики - Мерріка. Внутрішні переживання та проблеми порушують душевну рівновагу. Щоб відволікти дівчину від нав'язливих думок, привид вирішує влаштувати подорож до визначних місць Європи. Чари та незвичайні явища допомагають читачу проаналізувати проблеми, що є актуальними для дітей підліткового віку.





Протягом трьох днів авторитетне журі в складі відомих діячів культури, мовознавців, письменників визначить кращого.





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