Кременчужани не можуть поховати рідних - проблеми з держреєстром

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 601

Містянам радять не чекати на свідоцтво про смерть і звертатися до СКРП

У ЦНАПі не видають свідоцтво про смерть, тож кременчужани не можуть поховати близьких, — із такою інформацією до нас звернулися читачі.





Директорка установи Тетяна Печериця в коментарі для ТЪ зазначила, що ЦНАП не створює такі документи. За її словами, їх виписують у ДРАЦС (відділі державної реєстрації актів цивільного стану), а ЦНАП лише приймає заяви на отримання свідоцтва та сповіщає заявників, коли документ готовий.





У ДРАЦС же заявляють, що по всій країні наразі наявні проблеми з держреєстром, тому й свідоцтва готують так довго.



Також голова ЦНАП заявила, що містяни після подання заяви можуть із копією медичного свідоцтва про смерть одразу звертатися до «Спеціалізованого комбінату ритуальних послуг» (КП СКРП). Для цього не потрібно мати свідоцтво про смерть, отримане в ЦНАП.