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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Як кременчужанам отримати компенсацію за самоізоляцію через COVID – 19

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 007

 
Залишити вас без неї – протизаконно

Щодень у більшої кількості кременчужан діагностують COVID-19, відповідно і збільшується кількість контактних осіб, які мали б піти на самоізоляцію, аби не нести загрози оточуючим. Тож ТЪ розібрався, як кременчужанам не залишитись без копійки в кишені, доки вони самоізолюються.


Якщо роботодавець змушує вас писати заяву на відпустку без збереження зарплати під час самоізоляції, пам'ятайте:

  • ваш керівник просто не має права цього вимагати. Самоізоляція має оплачуватися – так постановив Кабмін ще за 17 березня.
  • на оплачувану відпустку мають право не лише медики, але й всі, хто працює офіційно. В законі йдеться про встановлений додатковий страховий випадок, за яким надається допомога при тимчасовій непрацездатності.
- Лікар має виписати  від руки лист, зі спеціальною поміткою: код 11, ізоляція через COVID – 19, - пояснила Світлана Зарубіна, начальник управління фонду соціального страхування.


Перші 5 днів платити має роботодавець, потім – Фонд соціального страхування. Виплати виконуються за тим самим принципом, що й під час лікарняної відпустки. Медикам йде 100%-компенсація втраченого заробітку, іншим – платять половину від їх середньої зарплатні.


Змушувати робітника йти на самоізоляцію за свій рахунок – незаконно. Зазвичай такі ситуації трапляються через те, що роботодавець не хоче нести додаткові витрати чи витрачати час на оформлення потрібної документації. Особливо, якщо мова йде про невеликі підприємства.


Зберегти зарплату у повному обсязі теж можливо, але лише у випадку, якщо заздалегідь домовитись з керівником про роботу з дому.

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Автор: Артем Кравченко
Теги: самоізоляція
компанія «Інтера Люкс»

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