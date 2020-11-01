За добу коронавірус діагностували у 6 754 українців, на Полтавщині – у 113

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За добу померло 69 людей, у Полтавській області – 4

За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 113.



За даними МОЗу, за останню добу:

госпіталізовано – 801 особу;

летальних випадків – 69;

одужало – 2 327 осіб;

здійснено тестувань – 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 402 194 особи;

одужало – 163 768 осіб;

летальних випадків – 7 375;

проведено ПЛР-тестувань – 3 344 211.

Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:

м.Kиїв – 38745 випадків

Вінницька область – 10789 випадків

Волинська область – 13983 випадки

Дніпропетровська область – 15411 випадків

Донецька область – 11235 випадків

Житомирська область – 15363 випадки

Закарпатська область – 14911 випадків

Запорізька область – 10370 випадків

Івано-Франківська область – 21169 випадків

Київська область – 17175 випадків

Кіровоградська область – 2656 випадків

Луганська область – 3760 випадків

Львівська область – 30700 випадків

Миколаївська область – 8495 випадків

Одеська область – 25325 випадків

Полтавська область – 9852 випадки

Рівненська область – 19573 випадки

Сумська область – 12071 випадок

Тернопільська область – 20963 випадки

Харківська область – 37997 випадків

Херсонська область – 4270 випадків

Хмельницька область – 16422 випадки

Черкаська область – 9422 випадки

Чернівецька область – 22485 випадків

Чернігівська область – 9052 випадки

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії на Полтавщині:

Полтава – 5160 (55 нових випадків),

Кременчук – 1312 (14 нових випадків),

Полтавський район – 412 (11 нових випадків),

Миргород – 323,

Горішні Плавні – 225,

Лохвицький район – 216,

Лубни – 211 (13 нових випадків),

Зіньківський район – 170,

Кременчуцький район – 141 (1 новий випадок),

Котелевський район – 137,

Хорольський район – 131,

Диканський район – 119,

Новосанжарський район – 110 (1 новий випадок),

Решетилівський район – 105,

Шишацький район – 105,

Кобеляцький район – 104,

Глобинський район – 100,

Великобагачанський район – 84,

Карлівський район – 78 (6 нових випадків),

Миргородський район – 78,

Лубенський район – 77 (1 новий випадок),

Машівський район – 68 (2 нові випадки),

Гадяч – 67 (1 новий випадок),

Гребінківський район – 62 (8 нових випадків),

Чутівський район – 52,

Пирятинський район – 44,

Гадяцький район – 41,

Козельщинський район – 38,

Семенівський район – 33,

Оржицький район – 32,

Чорнухинський район – 17.





Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

Великобагачанський – 66,

Гадяч – 17,

Гадяцький – 9,

Глобинський – 28,

Гребінківський – 29,

Диканський – 44,

Зіньківський – 77,

Карлівський – 39,

Кобеляцький – 25,

Козельщинський – 12,

Горішні Плавні – 116,

Котелевський – 44,

Кременчук – 1070,

Кременчуцький – 81,

Лохвицький – 48,

Лубни – 85,

Лубенський – 42,

Машівський – 16,

Миргород – 136,

Миргородський – 31,

Новосанжарський – 27,

Оржицький – 22,

Пирятинський – 27,

Полтава – 3224,

Полтавський – 225,

Решетилівський – 29,

Семенівський – 6,

Хорольський – 37,

Чорнухинський – 7,

Чутівський – 17,

Шишацький – 39.

Одужали 3985 жителів області, продовжують лікування 5675 людей, зокрема, 172 дитини. Всього зареєстрували 192 летальні випадки, нових за добу – 4 (Полтава – 2; Горішні Плавні, колишній Машівський район).