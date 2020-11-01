За добу коронавірус діагностували у 6 754 українців, на Полтавщині – у 113

За добу померло 69 людей, у Полтавській області – 4
За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 113.
За даними МОЗу, за останню добу:
- госпіталізовано – 801 особу;
- летальних випадків – 69;
- одужало – 2 327 осіб;
- здійснено тестувань – 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 402 194 особи;
- одужало – 163 768 осіб;
- летальних випадків – 7 375;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 344 211.
Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:
- м.Kиїв – 38745 випадків
- Вінницька область – 10789 випадків
- Волинська область – 13983 випадки
- Дніпропетровська область – 15411 випадків
- Донецька область – 11235 випадків
- Житомирська область – 15363 випадки
- Закарпатська область – 14911 випадків
- Запорізька область – 10370 випадків
- Івано-Франківська область – 21169 випадків
- Київська область – 17175 випадків
- Кіровоградська область – 2656 випадків
- Луганська область – 3760 випадків
- Львівська область – 30700 випадків
- Миколаївська область – 8495 випадків
- Одеська область – 25325 випадків
- Полтавська область – 9852 випадки
- Рівненська область – 19573 випадки
- Сумська область – 12071 випадок
- Тернопільська область – 20963 випадки
- Харківська область – 37997 випадків
- Херсонська область – 4270 випадків
- Хмельницька область – 16422 випадки
- Черкаська область – 9422 випадки
- Чернівецька область – 22485 випадків
- Чернігівська область – 9052 випадки
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії на Полтавщині:
- Полтава – 5160 (55 нових випадків),
- Кременчук – 1312 (14 нових випадків),
- Полтавський район – 412 (11 нових випадків),
- Миргород – 323,
- Горішні Плавні – 225,
- Лохвицький район – 216,
- Лубни – 211 (13 нових випадків),
- Зіньківський район – 170,
- Кременчуцький район – 141 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 137,
- Хорольський район – 131,
- Диканський район – 119,
- Новосанжарський район – 110 (1 новий випадок),
- Решетилівський район – 105,
- Шишацький район – 105,
- Кобеляцький район – 104,
- Глобинський район – 100,
- Великобагачанський район – 84,
- Карлівський район – 78 (6 нових випадків),
- Миргородський район – 78,
- Лубенський район – 77 (1 новий випадок),
- Машівський район – 68 (2 нові випадки),
- Гадяч – 67 (1 новий випадок),
- Гребінківський район – 62 (8 нових випадків),
- Чутівський район – 52,
- Пирятинський район – 44,
- Гадяцький район – 41,
- Козельщинський район – 38,
- Семенівський район – 33,
- Оржицький район – 32,
- Чорнухинський район – 17.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 66,
- Гадяч – 17,
- Гадяцький – 9,
- Глобинський – 28,
- Гребінківський – 29,
- Диканський – 44,
- Зіньківський – 77,
- Карлівський – 39,
- Кобеляцький – 25,
- Козельщинський – 12,
- Горішні Плавні – 116,
- Котелевський – 44,
- Кременчук – 1070,
- Кременчуцький – 81,
- Лохвицький – 48,
- Лубни – 85,
- Лубенський – 42,
- Машівський – 16,
- Миргород – 136,
- Миргородський – 31,
- Новосанжарський – 27,
- Оржицький – 22,
- Пирятинський – 27,
- Полтава – 3224,
- Полтавський – 225,
- Решетилівський – 29,
- Семенівський – 6,
- Хорольський – 37,
- Чорнухинський – 7,
- Чутівський – 17,
- Шишацький – 39.
Одужали 3985 жителів області, продовжують лікування 5675 людей, зокрема, 172 дитини. Всього зареєстрували 192 летальні випадки, нових за добу – 4 (Полтава – 2; Горішні Плавні, колишній Машівський район).