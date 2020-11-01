Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу коронавірус діагностували у 6 754 українців, на Полтавщині – у 113

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 773

 

За добу померло 69 людей, у Полтавській області – 4

За минулу добу в Україні зафіксували 6 754 (з них дітей – 271, медпрацівників – 255) нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 113.


За даними МОЗу, за останню добу:

  • госпіталізовано – 801 особу;
  • летальних випадків – 69;
  • одужало – 2 327 осіб;
  • здійснено тестувань – 36 587 (методом ПЛР — 31 662, методом ІФА — 4 925).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 402 194 особи;
  • одужало – 163 768 осіб;
  • летальних випадків – 7 375;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 344 211.

Загальна кількість випадків захворювання в регіонах:

  • м.Kиїв – 38745 випадків
  • Вінницька область – 10789 випадків
  • Волинська область – 13983 випадки
  • Дніпропетровська область – 15411 випадків
  • Донецька область – 11235 випадків
  • Житомирська область – 15363 випадки
  • Закарпатська область – 14911 випадків
  • Запорізька область – 10370 випадків
  • Івано-Франківська область – 21169 випадків
  • Київська область – 17175 випадків
  • Кіровоградська область – 2656 випадків
  • Луганська область – 3760 випадків
  • Львівська область – 30700 випадків
  • Миколаївська область – 8495 випадків
  • Одеська область – 25325 випадків
  • Полтавська область – 9852 випадки
  • Рівненська область – 19573 випадки
  • Сумська область – 12071 випадок
  • Тернопільська область – 20963 випадки
  • Харківська область – 37997 випадків
  • Херсонська область – 4270 випадків
  • Хмельницька область – 16422 випадки
  • Черкаська область – 9422 випадки
  • Чернівецька область – 22485 випадків
  • Чернігівська область – 9052 випадки

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії на Полтавщині:

  • Полтава – 5160 (55 нових випадків),
  • Кременчук – 1312 (14 нових випадків),
  • Полтавський район – 412 (11 нових випадків),
  • Миргород – 323,
  • Горішні Плавні – 225,
  • Лохвицький район – 216,
  • Лубни – 211 (13 нових випадків),
  • Зіньківський район – 170,
  • Кременчуцький район – 141 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 137,
  • Хорольський район – 131,
  • Диканський район – 119,
  • Новосанжарський район – 110 (1 новий випадок),
  • Решетилівський район – 105,
  • Шишацький район – 105,
  • Кобеляцький район – 104,
  • Глобинський район – 100,
  • Великобагачанський район – 84,
  • Карлівський район – 78 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 78,
  • Лубенський район – 77 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 68 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 67 (1 новий випадок),
  • Гребінківський район – 62 (8 нових випадків),
  • Чутівський район – 52,
  • Пирятинський район – 44,
  • Гадяцький район – 41,
  • Козельщинський район – 38,
  • Семенівський район – 33,
  • Оржицький район – 32,
  • Чорнухинський район – 17.
За добу на COVID-19 захворіли 26 кременчужан, 2 померли


Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 66,
  • Гадяч – 17,
  • Гадяцький – 9,
  • Глобинський – 28,
  • Гребінківський – 29,
  • Диканський – 44,
  • Зіньківський – 77,
  • Карлівський – 39,
  • Кобеляцький – 25,
  • Козельщинський – 12,
  • Горішні Плавні – 116,
  • Котелевський – 44,
  • Кременчук – 1070,
  • Кременчуцький – 81,
  • Лохвицький – 48,
  • Лубни – 85,
  • Лубенський – 42,
  • Машівський – 16,
  • Миргород – 136,
  • Миргородський – 31,
  • Новосанжарський – 27,
  • Оржицький – 22,
  • Пирятинський – 27,
  • Полтава – 3224,
  • Полтавський – 225,
  • Решетилівський – 29,
  • Семенівський – 6,
  • Хорольський – 37,
  • Чорнухинський – 7,
  • Чутівський – 17,
  • Шишацький – 39.

Одужали 3985 жителів області, продовжують лікування 5675 людей, зокрема, 172 дитини. Всього зареєстрували 192 летальні випадки, нових за добу – 4 (Полтава – 2; Горішні Плавні, колишній Машівський район).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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