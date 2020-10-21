В Україні за добу підтвердили коронавірус у 7,5 тисяч людей
Сьогодні, 10:01
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За добу одужали 2 680 пацієнтів
В Україні за останню добу зафіксували 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це антирекорд щодо кількості нових хворих, – повідомляє МОЗ України.
Станом на 23 жовтня в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку пандемії померло 6 164 людей, 137 578 пацієнтів одужали. Загалом проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 680 пацієнтів.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Вінницька область — 8 923 випадки;
- Волинська область — 11 792 випадки;
- Дніпропетровська область — 12 380 випадків;
- Донецька область — 8 160 випадків;
- Житомирська область — 11 264 випадки;
- Закарпатська область — 12 541 випадок;
- Запорізька область — 7 495 випадків;
- Івано-Франківська область — 17 705 випадків;
- Кіровоградська область — 1 858 випадків;
- м. Київ — 33 135 випадків;
- Київська область — 13 958 випадків;
- Львівська область — 26 399 випадків;
- Луганська область — 2 985 випадків;
- Миколаївська область — 6 602 випадки;
- Одеська область — 21 128 випадків;
- Полтавська область — 7 532 випадки;
- Рівненська область — 16 985 випадків;
- Сумська область — 9 888 випадків;
- Тернопільська область — 18 613 випадків;
- Харківська область — 31 592 випадки;
- Херсонська область — 2 951 випадок;
- Хмельницька область — 12 413 випадків;
- Чернівецька область — 18 811 випадків;
- Черкаська область — 7 704 випадки;
- Чернігівська область — 7 582 випадки.