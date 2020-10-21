Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу підтвердили коронавірус у 7,5 тисяч людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 926

 

За добу одужали 2 680 пацієнтів

В Україні за останню добу зафіксували 7 517 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це антирекорд щодо кількості нових хворих, – повідомляє МОЗ України.


Станом на 23 жовтня в Україні 330 396 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку пандемії померло 6 164 людей, 137 578 пацієнтів одужали. Загалом проведено 2 950 463 тестування методом ПЛР. За добу одужали 2 680 пацієнтів.


За добу COVID-19 діагностували у 52 кременчужан, двоє з них - діти


Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  • Вінницька область — 8 923 випадки;
  • Волинська область — 11 792 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 380 випадків;
  • Донецька область — 8 160 випадків;
  • Житомирська область — 11 264 випадки;
  • Закарпатська область — 12 541 випадок;
  • Запорізька область — 7 495 випадків;
  • Івано-Франківська область — 17 705 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 858 випадків;
  • м. Київ — 33 135 випадків;
  • Київська область — 13 958 випадків;
  • Львівська область — 26 399 випадків;
  • Луганська область — 2 985 випадків;
  • Миколаївська область — 6 602 випадки;
  • Одеська область — 21 128 випадків;
  • Полтавська область — 7 532 випадки;
  • Рівненська область — 16 985 випадків;
  • Сумська область — 9 888 випадків;
  • Тернопільська область — 18 613 випадків;
  • Харківська область — 31 592 випадки;
  • Херсонська область — 2 951 випадок;
  • Хмельницька область — 12 413 випадків;
  • Чернівецька область — 18 811 випадків;
  • Черкаська область — 7 704 випадки;
  • Чернігівська область — 7 582 випадки.
0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх