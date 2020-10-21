Біланівський ГЗК в Новій Галещині відремонтував амбулаторію та збудував стадіон

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Роботи були виконані згідно договору «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо-збагачувального комбінату»

У жовтні в Новій Галещині відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини після внутрішнього капремонту, повідомляє пресслужба Ferrexpo.

- Сьогодні у нас відновлена система каналізації, система водопроводу, електромережа, відремонтовано сім кабінетів прийому: і маніпуляційні кабінети, і кабінети денного стаціонару, - розповідає завідувач амбулаторії Олександр Щепаченко.





Усі роботи були профінансовані Біланівським ГЗК згідно договору «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо-збагачувального комбінату». Ремонт амбулаторії відбувається поетапно:

- Загалом нами в цю амбулаторію вже було вкладено приблизно один мільйон гривень. У наступному році ми плануємо завершити капітальний ремонт приміщень, щоб ця амбулаторія була повністю готова до прийому пацієнтів, - підсумовує генеральний директор ТОВ «Біланівський ГЗК» Юрій Химич.





Майже одночасно з ремонтом амбулаторії був завершений ще один проєкт: 18 жовтня у Новій Галещині відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Вартість цього проєкту сягнула близько 2,5 мільйонів гривень. Виконаний він був, як і ремонт амбулаторії, за кошти підприємства в рамках партнерства з Новогалещинською ОТГ.

Оскільки завершення робіт і відкриття майданчика найбільше чекали юні спортсмени, то одразу в день відкриття тут відбулися перші товариські матчі з міні-футболу між чотирма командами: ФК «Геологія», ФК «Молодь», ФК «Солониця» та ФК «Омельниче».