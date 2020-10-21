Біланівський ГЗК в Новій Галещині відремонтував амбулаторію та збудував стадіон

Роботи були виконані згідно договору «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо-збагачувального комбінату»
У жовтні в Новій Галещині відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини після внутрішнього капремонту, повідомляє пресслужба Ferrexpo.
Усі роботи були профінансовані Біланівським ГЗК згідно договору «Про виконання умов резолюції громадських слухань щодо врахування інтересів територіальної громади Новогалещинської селищної ради у зв’язку з будівництвом Біланівського гірничо-збагачувального комбінату». Ремонт амбулаторії відбувається поетапно:
Майже одночасно з ремонтом амбулаторії був завершений ще один проєкт: 18 жовтня у Новій Галещині відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. Вартість цього проєкту сягнула близько 2,5 мільйонів гривень. Виконаний він був, як і ремонт амбулаторії, за кошти підприємства в рамках партнерства з Новогалещинською ОТГ.
Оскільки завершення робіт і відкриття майданчика найбільше чекали юні спортсмени, то одразу в день відкриття тут відбулися перші товариські матчі з міні-футболу між чотирма командами: ФК «Геологія», ФК «Молодь», ФК «Солониця» та ФК «Омельниче».