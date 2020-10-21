Ексгравець «Кременя» записався добровольцем на війну

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 514 Коментарів: 1

Після того як обстріляли рідне місто - Аміль Хамзаєв готовий захищати його зі зброєю в руках

Баскетболіст збірної Азербайджану та ексгравець «Кременя» Аміль Хамзаєв записався добровольцем до збройних сил країни. Про це повідомив портал Azerisport з посиланням на гравця.





Долучитися до збройних сил спортсмен вирішив після обстрілу його рідного міста Гянджі вірменськими військами в ході бойових дій за Нагірний Карабах.









- Удар Вірменії по Гянджі – це терористичний акт. Хоча я тренуюся в Баку, мої батьки наразі мешкають в Гянджі. Наш дім знаходиться недалеко від місця обстрілу. Батько чув, як обстрілювали місто. Пропонував батькам переїхати до Баку, але вони не хочуть залишати дім.

Як і багато інших спортсменів, я зареєструвався добровольцем. Чекаю свою чергу. Сподіваюся найближчим часом поповнити лави військових частин, - повідомив Аміль Хамзаєв.





За словами спортсмена, всі його родичі живуть в Гянджі. Ніхто з них не боїться обстрілів ворога і не має наміру залишати місто. Уже кілька днів у соціальних мережах викладаються відео і фотографії зруйнованого будинку і поранених людей з хештегом #PrayForGanja.





- Атаки на жителів пов'язані з тим, що у вірменських військ більше немає виходу, і вони зазнають поразки в зоні бойових дій. - додав Аміль Хамзаєв.





Варто відзначити, що в Україні Хамзаєв три сезони виступав у складі кременчуцького «Кременя»: сезон у Суперлізі та ще два в Вищій лізі. Загалом 68 матчів. Зіграв у Матчі зірок Суперліги 2017 року.





Нагадаємо, що вірмено-азербайджанський конфлікт загострився 27 вересня 2020 року. Для Аміля Хамзаєва конфлікт, який триває між Вірменією та Азербайджаном, був настільки болючим, що обираючи музику, яку він постійно слухає - він обрав пісню про Карабах (особливо улюблена частина з 7 хв) Qarabağ Üçün Oxu -1 (Durnalar, Qarabağ, Yaşa, Azərbaycan).



