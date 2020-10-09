30 санітарних зон діє у Кременчуці

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За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 396 випадків захворювання на COVID -2019 та встановлено 30 карантинних зон. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





У зв’язку з цим за адресами, де проживають хворі кременчужани, діють посилені протиепідемічні заходи.

№1 – 55 хворих

№2 – 2 хворих

№3 – 5 хворих

№4 – 2 хворих

№5 – 45 хворих

№6 – 19 хворих

№7 – 17 хворих

№8 – 27 хворих

№9 – 3 хворих

№10 – 24 хворих

№11 – 7 хворих

№12 – 16 хворих

№13 – 1 хворий

№14 – 10 хворих

№15 – 11 хворих

№16 – 11 хворих

№17 – 3 хворих

№18 – 10 хворих

№19 – 6 хворих

№20– 13 хворих

№21 – 29 хворих

№22 – 37 хворих

№24 – 2 хворих

№25 – 3 хворих

№26 – 7 хворих

№27 – 11 хворих

№28– 6 хворих

№29– 10 хворих

№30 – 2 хворих

№31 – 2 хворих

На графічному зображенні червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон.

Мешканцям визначених санітарних зон необхідно дотримуватися заходів протиепідемічної безпеки.