30 санітарних зон діє у Кременчуці

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 396 випадків захворювання на COVID -2019 та встановлено 30 карантинних зон. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.
У зв’язку з цим за адресами, де проживають хворі кременчужани, діють посилені протиепідемічні заходи.
№1 – 55 хворих
№2 – 2 хворих
№3 – 5 хворих
№4 – 2 хворих
№5 – 45 хворих
№6 – 19 хворих
№7 – 17 хворих
№8 – 27 хворих
№9 – 3 хворих
№10 – 24 хворих
№11 – 7 хворих
№12 – 16 хворих
№13 – 1 хворий
№14 – 10 хворих
№15 – 11 хворих
№16 – 11 хворих
№17 – 3 хворих
№18 – 10 хворих
№19 – 6 хворих
№20– 13 хворих
№21 – 29 хворих
№22 – 37 хворих
№24 – 2 хворих
№25 – 3 хворих
№26 – 7 хворих
№27 – 11 хворих
№28– 6 хворих
№29– 10 хворих
№30 – 2 хворих
№31 – 2 хворих
На графічному зображенні червоним кольором позначені території, що мають статус санітарно-карантинних зон.
Мешканцям визначених санітарних зон необхідно дотримуватися заходів протиепідемічної безпеки.